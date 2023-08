Bloomberg: Huawei v Číně buduje tajnou síť výroben polovodičů, chce obejít sankce

Čínská technologická společnost Huawei buduje napříč Čínou tajnou síť výroben polovodičů. Chce tak obejít americké sankce. Podle agentury Bloomberg před tím varuje Asociace polovodičového průmyslu se sídlem ve Washingtonu.



Huawei se do výroby čipů pustila loni. Asociace uvádí, že jí čínská vláda za tím účelem poskytne odhadem 30 miliard dolarů (bezmála 665 miliard Kč). Firma podle ní získala nejméně dva existující závody a další tři staví.



Americké ministerstvo obchodu v roce 2019 zařadilo Huawei na černý seznam, což firmě výrazně zkomplikovalo přístup k součástkám a komponentům nabízeným americkými firmami a způsobilo výrobní problémy. Spojené státy to tehdy zdůvodnily bezpečnostními obavami, firma byla podezřívaná ze špionáže.



Pokud Huawei buduje zařízení pod jmény jiných společností, jak tvrdí Asociace polovodičového průmyslu, pak by se jí podle Bloombergu mohlo podařit obejít omezení americké vlády a americká vybavení na výrobu čipů kupovat zprostředkovaně.



Tím, že Huawei se ve Spojených státech dostala na černou obchodní listinu, nemůže jí většina dodavatelů posílat zboží a technologie. Výjimkou je, pokud dostali licenci. Úředníci podle agentury Reuters pokračují ve zpřísňování kontrol, aby zabránili společnosti nakupovat nebo navrhovat polovodičové čipy, které pohánějí většinu jejích výrobků.