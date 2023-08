Německý vývoz do zemí mimo EU se v červenci meziměsíčně snížil o 2,9 procenta

Německý vývoz do zemí mimo Evropskou unii se v červenci oproti předchozímu měsíci snížil o 2,9 procenta. V tiskové zprávě o tom dnes informoval německý statistický úřad. Podle předběžných údajů vyvezlo Německo do těchto zemí minulý měsíc po sezonním a kalendářním očištění zboží v hodnotě 59 miliard eur (1,4 bilionu Kč). Meziročně se německý export do zemí mimo EU zvýšil po očištění o 1,1 procenta.



Nejvýznamnějším obchodním partnerem Německa byly v červenci opět Spojené státy, kam bylo vyvezeno německé zboží za 13,7 miliardy eur. To představuje meziroční nárůst o 10,4 procenta.



Do Číny Německo minulý měsíc exportovalo zboží v hodnotě 8,3 miliardy dolarů. Meziročně to znamená pokles o 6,2 procenta.



Obchod se zeměmi mimo EU pokrývá téměř polovinu veškerého německého vývozu, a je proto klíčovým ukazatelem německého zahraničního obchodu. Německý statistický úřad zveřejní podrobné výsledky za červenec na začátku září.