Čína chce čelit realitní krizi uvolněním úvěrových podmínek, vylepší také podmínky na burze

Čína zlepšuje podmínky kupujícím nemovitostí a investorům na burze. Bojuje tak proti krizi na trhu s nemovitostmi a slabému oživování ekonomiky. S odkazem na místní média o tom dnes informuje agentura DPA.



Podle informací státní tiskové agentury Nová Čína chce vláda v Pekingu čelit krizi na trhu nemovitostí uvolněním úvěrových podmínek. Podle novinové zprávy mohou investoři na čínském akciovém trhu také očekávat nižší provize za zprostředkování obchodů.



Čínská ekonomika má po koronavirové pandemii velké potíže najít cestu zpět ke svému dřívějšímu silnému růstu. K tomu přistupuje vážná realitní krize. To zatěžuje rovněž akciový trh, který je po Spojených státech druhý největší na světě.



Hlavní index čínských akcií CSI 300 letos zatím klesl o více než čtyři procenta. Indikátor zahrnuje akcie 300 firem na burzách v Šanghaji a v Šen-čenu. Index Hang Seng ve zvláštní administrativní oblasti Hongkong je na tom ještě hůř, od začátku roku odepsal devět procent.



Agentura Nová Čína s odkazem na dokumenty čínské centrální banky a dalších regulačních orgánů dnes uvedla, že čínské úřady vydaly celostátní pokyny, které mají usnadnit získání hypotečních úvěrů některým klientům. Ti by měli platit nižší zálohy a nižší úrokové sazby. Lidé, kteří chtějí koupit nemovitost ve velkých městech, ale hypotéku už si vzali, by měli být stále považováni za první nabyvatele, a tedy i platit mimo jiné nižší zálohy.



Čínský realitní sektor je už nějakou dobu v hluboké krizi. Podle analytiků hrozí, že stáhne dolů ekonomiku celé země, protože mnoho developerů se potýká s finančními problémy.



V zájmu udržení investorů na akciovém trhu nejvýznamnější burzy v zemi minulý týden oznámily, že od příštího pondělí sníží poplatky za obchodování s akciemi. Teď je následují i brokeři. Jedenáct makléřských domů oznámilo nižší náklady na provize, informoval dnes čínský list Securities Times.