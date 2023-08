Evropa zahájí mírně pozitivně, vláda má dnes předložit rozpočet

Evropské akciové trhy zahájí obchodování mírně pozitivně, futures evropského indexu Stoxx posilují o 0,1 %. Obdobně se daří také indexům FTSE 100 a DAX , výraznějších 0,2 % pak přidává francouzský CAC 40.

Ministerstvo financí má dnes podle pravidel o sestavování státního rozpočtu předložit vládě návrh hospodaření země pro příští rok. Podle dřívějšího vyjádření premiéra Petra Fialy (ODS) by se měl deficit státního rozpočtu pohybovat mezi 235 a 270 miliardami korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ve středu ve Sněmovně upozornil, že návrh ministerstva ještě může doznat změn při projednávání ve vládě, která musí rozpočet schválit do konce září. V letošním roce stát plánuje hospodařit se schodkem 295 miliard korun. Vláda připravila konsolidační balíček, který by měl zlepšit saldo státního rozpočtu v příštím roce o 97,7 miliardy korun. Kabinet ale upozornil, že vzhledem k zákonnému zvyšování některých výdajů, mimo jiné na obranu, se úsporná opatření neprojeví na schodku v celé této výši.

Ekonomická nálada v Evropské unii se v srpnu sedmý měsíc za sebou zhoršila, v České republice se však třetí měsíc za sebou zlepšila. Vyplývá to z údajů Evropské komise (EK). Index ekonomické nálady v EU se v srpnu podle těchto údajů meziměsíčně snížil o 0,6 bodu na 92,9 bodu, zatímco v Česku o 7,3 bodu vzrostl a dostal se na 91,2 bodu. Nálada se v EU zhoršila ve všech sledovaných kategoriích, tedy v průmyslu, službách, maloobchodě, stavebnictví i mezi spotřebiteli. Z největších ekonomik EU vykázaly pokles ekonomické nálady například Francie, Německo a Itálie, zatímco ve Španělsku a Polsku se nálada zlepšila.

Slabší data z trhu práce, kde se ukázalo méně nově otevřených pracovních pozic, než bylo očekáváno, značí, že kondice této části ekonomiky se může zhoršovat. Pro akciové trhy se jedná v tuto chvíli o krátkodobě pozitivní impuls. Investoři se zaměřují především na další směřování měnové politiky, která aktuálně vysokými úrokovými sazbami krotí inflaci. Mandát FEDu ovšem zahrnuje taktéž stabilní trh práce, proto vyšší nezaměstnanost implikuje, že nebude docházet k dalšímu zvyšování sazeb. Konkrétně bylo dle ADP vytvořeno 177 000 pracovních míst. Pro srovnání v červenci bylo toto číslo 312 000. Stejně tak růst HDP analytiky zklamal. Zámořská ekonomiky rostla tempem 2,1 %, mezitím co se očekával růst o 2,4 %. Nejvíce se včera dařilo informačním technologiím, které přidaly 0,8 % a to i přes slabší výkonnost . Společnost produkující tiskárny a osobní počítače kvůli snižující se poptávce snížila výhled tržeb pro letošní rok a její akcie se tak propadly o 6,6 %

