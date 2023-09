Rozbřesk: Vyšší inflace v eurozóně - co na to ECB?

Inflace v eurozóně překvapila v srpnu svižnější růstovou dynamikou. Celková meziroční inflace stagnovala na 5,3 %, především zásluhou dražších energií. Ostře sledovaná jádrová inflace pak dle předpokladu mírně zpomalila z červencových 5,5 % na 5,3 %, nicméně vývoj v sektoru služeb nadále ukazuje na vysokou míru setrvačnosti cenových tlaků.



V srpnu se tak dočasně zastavil desinflační trend nastolený v květnu letošního roku. Z pohledu ECB je přitom důležité, že úroveň inflace, zvláště její jádrové složky, zůstává nadále nekomfortně vysoká, stejně jako meziměsíční přírůstky, které nejsou konzistentní s 2% inflačním cílem.



Dobrou zprávou je, že desinflační vývoj by měl znovu nabrat na síle již v září, přičemž na konci roku 2023 by se mohla celková inflace v eurozóně dostat do blízkosti 3 %. Klesat bude i jádrová inflace, nicméně pozvolnější tempem. Rizika jsou navíc vychýlena ve směru setrvačnějších tlaků v souvislosti se zrychlujícím růstem mezd. Ve směru nižší inflace může naopak působit slabší výkon ekonomiky eurozóny, která dle našeho nowcastu směřuje ve třetím čtvrtletí k mezikvartálnímu poklesu HDP.



Doposud ECB při svém rozhodování o sazbách akcentovala vzad-hledící výsledek inflace oproti jejímu očekávanému vývoji. To bude z našeho pohledu modus operandi i pro zářijové zasedání, což implikuje ještě jedno finální zvýšení depozitní sazby na 4,0 %. Výsledek hlasování o sazbách však zůstává velmi nejistý a nelze vyloučit, že nová makro prognóza dodá holubicím argumenty pro stabilitu sazeb. Tento scénář aktuálně zaceňuje i eurová křivka, přičemž pravděpodobnost zářijového hiku v posledních dvou dnech poklesla na méně než 30 %.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se včera obchodovala v dobré náladě a posílila pod hladinu 24,10 EUR/CZK. Českou měnu povzbudil primárně pokles sázek na zářijové zvýšení sazeb v eurozóně, který snižuje tlak na úrokový diferenciál. Dnes bude vedle důležitých čísel v USA (payrolls) sledovat korunový trh také domácí čísla – dopoledne výsledek PMI ve zpracovatelském průmyslu a odpoledne pak plnění státního rozpočtu v obou případech za měsíc srpen.



Eurodolar



Kurz eurodolaru včera přišel o většinu zisků z tohoto týdne. V pozadí lehce holubičí komunikace ECB (minutes, Guidos). Ta totiž vyvolává dojem, že navzdory relativně vysoké srpnové inflaci ECB nechce za 14 dní zvednout sazby.

Dnes se pozornost obrátí do USA, kde budou k dispozici jednak data z trhu práce a jednak podnikatelská nálada z průmyslu (ISM). Očekáváme smíšené výsledky, když trh bude zajímat především to, zda opravdu trh práce ochlazuje, tak jak indikovala některá zveřejněná v průběhu týdne.