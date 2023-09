Výroba osobních aut v Británii v červenci stoupla o třetinu, roste už půl roku

Výroba osobních automobilů v Británii se v červenci meziročně zvýšila o 31,6 procenta na 76.451 vozů. Nárůst tak vykázala již šestý měsíc za sebou. Vyplývá to z údajů britského svazu výrobců a prodejců aut SMMT. V období od ledna do července produkce meziročně stoupla o 14,2 procenta na 526.619 vozů.



"Šest měsíců růstu ukazuje, že britská výroba osobních aut oživuje. A s čím dál výraznějším růstem objemu výroby elektrických modelů je budoucnost pozitivnější," uvedl šéf SMMT Mike Hawes. "Nedávné investice jsou pro odvětví nepochybně podporou, globální konkurence však zůstává ostrá. Pokud máme přilákat další investice a vyrábět novou generaci modelů s nulovými emisemi, potřebujeme ucelenou strategii, která bude stavět na našich silných stránkách a podporovat všechny aspekty vyspělé automobilové produkce," dodal.



Výroba osobních automobilů v Británii se zotavuje z útlumu, který způsobily problémy v dodavatelských řetězcích, a to zejména nedostatek čipů. Červencová produkce však navzdory silnému meziročnímu růstu byla o téměř 30 procent nižší než v červenci 2019, tedy v době před příchodem pandemie covidu-19, píše SMMT.



Svaz rovněž oznámil, že výroba užitkových vozů v Británii v červenci meziročně stoupla o 9,3 procenta na 8853 vozů, což představuje nejvyšší červencovou úroveň od roku 2015. Nárůst tak zaznamenala již čtvrtý měsíc za sebou. "Letošní rok se pro výrobu užitkových vozů v Británii stává skutečně úspěšným," uvedl Hawes.