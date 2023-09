Rozbřesk: Zariskuje NBP a sníží sazby? Zlotý a regionální měny ve střehu

V poslední době máme stále častěji tendenci sledovat Polsko, neboť náš severní soused nás hospodářsky předbíhá. V oblasti, ve které nás Poláci možná rovněž předběhnou, bude start cyklu snižování oficiálních úrokových sazeb. Není to vůbec jisté, ale je to opravdu možné, že polská centrální banka (NBP) dnes lehce zariskuje a sníží hlavní úrokovou sazbu z 6,75 % na 6,50 %.

Vysoká nejistota ohledně výsledku dnešního zasedání NBP je dána především tím, že vedení centrální banky indikovalo, že nutnou podmínkou pro to, aby byl cyklus uvolňování zahájen (již v září), je pokles srpnové inflace do jednociferných hodnot. To se nakonec sice nestalo, ovšem tato podmínka neprošla jen těsně, neboť celková inflace poklesla na hodnotu 10,1 %. Na druhou stranu šlo o další výrazné zpomalení inflace, přičemž, ačkoliv neznáme detaily srpnových dat, již dnes můžeme odhadovat, že tzv. jádrová inflace velmi pravděpodobně pod hodnotu 10,0 % minulý měsíc poklesla. Pokud tedy bude chtít holubičí většina ve Výboru pro měnovou politiku NBP najít argumenty pro snížení sazeb již dnes, může za ně prohlásit setrvalý pokles inflace (který bude navíc pokračovat i v příštích měsících) a příznivý vývoj jádrové složky. Základní inflační tlaky přitom mohou být dále tlumeny zpomalující konjunkturou (viz poslední PMI či propad HDP ve 2. čtvrtletí), což bude pro holubice v NBP další argument pro rychlé zahájení cyklu snižování úrokových sazeb.



Pokud se nicméně vedení NBP dnes rozhodne sazby snížit, tak v následné komunikaci (zejména tiskové konferenci prezidenta NBP Glapinského) bude muset být opatrné, neboť Polsko v tuto chvíli půjde proti proudu, když ve vyspělých zemích G7 právě vrcholí cyklus k utahování měnové politiky. Kromě toho má Polsko před parlamentními volbami (proběhnou 15. října) a pro vedení NBP by bylo velmi nepříjemné, kdyby v tomto čase oslabil zlotý a politika centrální banky a celkově i vývoj inflace by se stal součástí předvolebních debat.





*** TRHY ***



Koruna

Tuzemská měna od začátku týdne ztrácí půdu pod nohama a včera oslabila nad 24,15 EUR/CZK. Koruně se – podobně jako ostatním regionálním měnám – nelíbí především silnější dolar, což je epizoda opakující se v posledním měsíci již poněkolikáté.

Dnes bude v Česku zveřejněn výsledek průmyslové produkce, která v květnu a červnu ukázala překvapivou odolnost. Je však otázkou, jak dlouho ještě mohou reálná čísla odolávat mizerné náladě (srpnové PMI zůstaly hluboko v pásmu recese) a špatné kondici německého průmyslu. Koruna bude nicméně společně se zlotým a forintem sledovat i odpolední výsledek zasedání polské NBP, která možná zahájí cyklus snižování sazeb, čímž může vyslat důležitý signál celému regionu.



Eurodolar

Eurodolar se s postupně narůstající averzí k riziku posunul níže a to přesto, že rétorika Fedu byla jasně holubičí (Waller) a naopak v eurozóně vzrostla inflační očekávání, což zvýšilo šance, že Fed ponechá sazby beze změny a ECB naopak nikoliv.

Dnes se dostanou do hry americké události - data za obchodní bilanci, index ISM ve službách a nakonec bude zveřejněna Béžová kniha Fedu. Vše dohromady by mělo zacementovat očekávání, že Fed ponechá sazby beze změny.