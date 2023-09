Country Garden se vyhnula platební neschopnosti, za vodou ale zdaleka není

Čínská developerská společnost Country Garden vyplatila kupony ze dvou dolarových dluhopisů v rámci odkladného termínu, čímž se vyhnula prvnímu selhání a trochu si oddechla uprostřed krize likvidity, která otřásla finančními trhy v zemi.

Společnost Country Garden, která patří mezi nejzadluženější realitní firmy na světě, informovala držitele dluhopisů o platbě, uvedli věřitelé. Stavební společnost - v jejímž čele stojí jedna z nejbohatších čínských žen Yang Huiyan - musela zaplatit úrok z obou dluhopisů v celkové výši 22,5 milionu dolarů v rámci odkladného období končícího 5. a 6. září poté, co promeškal původní datum splatnosti, které bylo stanoveno na 7. srpna.

Tyto platby získávají společnosti Country Garden čas ve chvíli, kdy se snaží vyřešit závazky ve výši 1,36 bilionu jüanů (187 miliard USD), dluhová krize na čínském realitním trhu ale ještě zdaleka neskončila. Dluhopisy Country Garden se navzdory nedávným ziskům stále obchodují na hluboce ohrožených úrovních kolem 9-14 centů za dolar, což naznačuje, že investoři očekávají spíše případnou restrukturalizaci nebo likvidaci než záchranu ze strany státu.

Zdroj: Bloomberg

Ačkoli čínský trh s nemovitostmi vykazuje po vládních snahách o zvýšení dostupnosti bydlení opatrné známky oživení, prudké oživení je nepravděpodobné vzhledem k neochotě čínského vedení podpořit výraznější stimuly. Investoři budou i nadále v napětí, protože Country Garden a další společnosti čeká v příštích šesti měsících splátka dluhopisů ve výši více než 8 miliard USD.

"Čínské nemovitosti jsou známým problematickým místem a my nesbíráme drobné před parními válci," řekl Derek Tay, vedoucí investic ve společnosti Kamet Capital Partners. "Strukturální problémy trápící čínský realitní sektor potřebují více než jen rozvolňující opatření," dodal Tay.

Společnost, která má developerské projekty téměř ve všech čínských provinciích, je posledním z řady developerských firem, které byly zasaženy krizí v národním realitním průmyslu. Z její výroční zprávy vyplývá, že přibližně 60 % jejích projektů se nachází v takzvaných městech třetí a čtvrté úrovně, která mají obvykle menší počet obyvatel a slabší poptávku po bydlení.

"Country Garden se může obrátit k lepšímu pouze tehdy, pokud se obrátí prodej domů ve městech třetí a čtverté kategorie," řekl Eddie Chia, portfolio manažer společnosti Franklin Asset Management. "Zatím se stále obchoduje, jako by již byla v platební neschopnosti."

Akcie stavební společnosti po zprávě o dolarovém úroku snížily své předchozí ztráty a uzavřely zhruba o 1 % níže. Širší ukazatel čínských stavitelů klesl o 2 %. Další nedávné splátky a prodloužení splatnosti dluhu spolu s politickou podporou trhu s bydlením pozvedly akcie firmy v pondělí na jejich nejlepší den za poslední týdny, ale stále zůstávají v letošním roce ve ztrátě asi o 62 %.



"Country Garden by mohla mít problém vyhnout se spirále poklesu své likvidity i poté, co se vyhnula platební neschopnosti," napsaly ve zprávě analytičky Bloomberg Intelligence Kristy Hung a Lisa Zhou. "Propad v nasmlouvaných prodejích, které se v srpnu propadly o 72 %, by mohl přetrvávat v prostředí slábnoucí důvěry kupujících. Přibližně 92 % pozemkové banky se nachází ve městech s nízkou bonitou a ve slabších městech druhé úrovně, kde nejnovější politické stimuly pravděpodobně nepřinesou příliš velký impuls pro prodej domů."

Význam stavební firmy pro širší ekonomiku vyplývá z její velikosti, neboť má více než 3 000 bytových projektů v menších městech a přibližně 70 000 zaměstnanců. To jí poskytlo palebnou sílu, aby odolal krizi hotovosti v odvětví, která vedla k rekordnímu selhávání od roku 2021, kdy China Evergrande Group poprvé nesplácela dluhopisy. Jakékoli další zhoršení hotovostní krize v Country Garden, která je nyní šestým největším čínským stavitelem podle nasmlouvaných prodejů, hrozí horším propadem než u Evergrande, vzhledem k tomu, že má čtyřikrát více realitních projektů.

"Evergrande i Country Garden jsou velmi velcí developeři, takže když se dostanou do potíží, dochází k signálnímu efektu, který ovlivňuje důvěru kupců domů," řekl Charles Chang ze společnosti S&P Global Ratings. "Bohužel, škody jsou již pravděpodobně napáchány. Nejdůležitějším efektem je srážka důvěry kupců domů."



Nedodržení původního termínu pro úročení dolarových dluhopisů zemí Garden minulý měsíc otřáslo trhy a stáhlo čínské dolarové dluhopisy na nejnižší úrovně v tomto roce. Průměrná cena cenných papírů, které většinou vydávají stavební firmy, v okolí 67 centů se přidává k příznakům širších potíží uprostřed rekordního počtu nesplácených úvěrů.

Společnost Country Garden v poslední době podnikla řadu kroků, aby zabránila platební neschopnosti. Realitní gigant v minulých dnech poukázal kupónovou platbu, která byla splatná z dluhopisu denominovaného v ringgitech. V hlasování, které skončilo v pátek pozdě večer, také získal dostatečnou podporu pro prodloužení splátek dluhopisu v jüanech.



A podle držitelů, kteří byli informováni poradci společnosti, firma nyní navrhuje prodloužit splátky jistiny u osmi dalších dluhopisů v jüanech o tři roky.

Většina čínských developerů, kteří mají problémy s likviditou, volí cestu restrukturalizace, ačkoli likvidita většiny z nich zůstává omezená, uvedla Anitza Nip, vedoucí výzkumu pevných výnosů pro Asii ve společnosti Union Bancaire Privee. "Očekáváme, že investoři budou pozorně sledovat jakékoli známky zlepšení smluvních prodejů v posledním čtvrtletí," uvedla.



Rýsují se však další testy. Country Garden nedávno vykázala bezprecedentní čistou ztrátu 48,9 miliardy jüanů, zatímco připisované prodeje - klíčový zdroj financování developerů - do července klesly o 35 %. Mezitím stále čelí více než 2 miliardám dolarů potenciálních závazků splatných do konce letošního roku.

Níže je uveden kalendář splátek jistiny a úroků z dluhopisů Country Garden v různých měnách, které jsou potenciálně splatné právě v září:

Zdroj: Bloomberg