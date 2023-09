Rozbřesk: Rozkolísané koruně chybí garance ČNB

Společně s ukončením intervenčního závazku ČNB jsme předpokládali, že bude koruna výhledově slabší a zároveň i zranitelnější. K první vlně oslabení došlo ihned po formálním ukončení závazku na začátku srpna a v posledních týdnech se zdálo, že si koruna našla novou post-intervenční úroveň okolo 24,20 EUR/CZK. Tento týden ovšem potvrdil naši tezi o větší zranitelnosti tuzemské měny, když se v reakci na překvapivý pokles úrokových sazeb v Polsku koruna přiblížila hladině 24,40 EUR/CZK.



Polská centrální banka (NBP) ve středu šokovala středoevropské trhy snížením základní úrokové sazby o 75bps na 6,0 %. Takto razantní začátek cyklu uvolňování měnové politiky zdůvodnila NBP zhoršující se růstovou dynamikou, díky čemuž se má inflace vrátit rychleji k 3% cíli. To je dost diskutabilní vzhledem ke desetiprocentní inflaci nebo rekordní míře nezaměstnanosti, která má za následek dvouciferné tempo růstu mezd. A i kdybychom přistoupili na argumenty NBP, pak je ekonomickou logikou těžké opodstatnit snížení sazeb o celých 75bps. Pro kontext dodejme, že se v Polsku konají v říjnu parlamentní volby…



Ostrá otočka měnově-politického kormidla se pochopitelně nemůže líbit polskému zlotému, ale pod tlak se okamžitě dostala také česká koruna. Z pohledu velkých zahraničních investorů je totiž středoevropský region tradičně vnímán jako jeden homogenní celek. A někteří investoři tudíž mohou nabýt dojmu, že podobně agresivně jako NBP by mohla postupovat i ČNB, což však z našeho pohledu není vůbec na stole. Tuzemské měně nakonec nepomáhá ani silnější dolar, který obecně rizikovým aktivům – kam spadají i regionální měny – nepřeje.



V nejbližším týdnu bude pro vývoj koruny určující měnově-politické zasedání ECB (14.9.), jehož výsledek zůstává otevřený. Pokud by – oproti očekávání trhu – mělo dojít k ještě jednomu finálnímu růstu sazeb na 4,0 %, česká měna by mohla zůstat pod tlakem z titulu rychlejšího zužování úrokového diferenciálu. Každopádně je třeba počítat s větší rozkolísaností české měny, a to nejen kvůli vývoji na hlavních trzích, ale ve větší míře než dříve také kvůli impulsům přicházejícím z našeho regionu.





*** TRHY ***



Koruna

Tuzemská měna nadále akumuluje ztráty, když se včera podívala až do blízkosti 24,40 EUR/CZK, kde byla naposledy v prosinci minulého roku. Dozvuky překvapivě agresivního poklesu sazeb v Polsku jsou na korunovém trhu nadále cítit, přičemž náladu nezlepšuje ani posilující dolar a zvyšující se averze k riziku na hlavních trzích (viz úvodník).



Regionální Forex

Zlotý a polské trhy s pevně úročenými instrumenty včera s napětím očekávaly tiskovou konferenci prezidenta NBP Glapinského, který zde měl vysvětlit proč se polská centrální banka ve středu rozhodla pro radikální snížení oficiálních úrokových sazeb o 75 bazických bodů. Glapinski v politicky laděném vystoupení obhajoval výrazné snížení úrokových sazeb rychlejším než očekávaným propadem inflace a velmi příznivým (inflačním) výhledem. Prezident NBP několikrát zároveň zdůraznil, že cenová hladina se prakticky pět měsíců nezměnila, což implikuje pokles meziroční inflace do intervalu 6-7 % na konci tohoto roku. Co se pak týká dalších možných kroků ze strany NBP, tak Glapinski uvedl, že centrální banka bude sledovat (makroekonomickou) situaci a tu bude průběžně vyhodnocovat. V této souvislosti prezident NBP odkázal na příští kvartální inflační report, který bude vydaný v listopadu.

Pokud jde o kurz zlotého, který během tiskové konference dále oslabil, tak Glapinski se snažil argumentovat, že měnový kurz je daný primárně jinými fundamenty (než měnovou politikou). V této souvislosti je zajímavé, že ve středu vydaný komentář NBP říká, že ekonomika je konfrontována se slabší domácí poptávkou (což v posledních měsících skutečně může být pravda), ale NBP zároveň počítá se silným kurzem. Slabý zlotý by ovšem v situaci padající domácí poptávky měl být (z pohledu centrální banky) nástrojem, který by ji měl povzbudit. Celkově zůstává politika NBP nečitelná, což zlotému nebude pomáhat - zejména v období před parlamentními volbami.



Eurodolar

Týdenní data z amerického trhu práce ukazují stále na to, že situace je zde stále velmi napjatá. Důležité je, že pokračující žádosti o podporu poklesly opět pod hranici 1,7 milionu, což indikuje, že americká ekonomika je stále ve velmi dobré kondici. Není tedy divu, že se dolarové úrokové sazby pohnuly vzhůru a eurodolar pod 1,07. Euru zároveň nehraje do karet kolaps německého průmyslu, který včera dobře dokumentovaly údaje o průmyslové výrobě za červenec.

Zatímco eurodolar může globálně sledovat také kurz čínského juanu, tak trh pomalu začne vyhlížet zasedání ECB příští týden.



Akcie

Investoři se obávají, že úrokové sazby by mohly zůstat nahoře po delší časové období a zámořské trhy tak včera zaznamenaly poklesový den. Hlavním strůjcem poklesů byl technologický index Nasdaq, který se propadl o 0,9 %. Akcie technologické společnosti Apple byly včera stále pod tlakem, když odepsaly 2,9 %. Čína totiž zakázala používání jejich zařízení pro vládní úředníky. Půjčovna videoher Gamestop narostla o 0,7 %. Síť elektrických dobíjecích stanic s příznačným názvem ChargePoint musela zkousnout 10,9% ztrátu ze včerejší obchodní seance.