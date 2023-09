Rozbřesk: NBP šokuje snížením sazeb o 75 bazických bodů, koruna v reakci pod tlakem

Červencová průmyslová výroba zaostala za naším očekáváním a poklesla o 2,9 % (očekávání +0,6 %). Na vině jsou sice částečně letní odstávky elektráren, ale i bez nich pohled pod pokličku průmyslu nabízí několik nepříjemných překvapení.



Na prvním místě některá energeticky náročná odvětví prohlubují svůj pokles z již tak nízkých úrovní produkce - jedná se například o zpracování dřeva, papírenský průmysl nebo výrobu kovových výrobků. Ještě více znepokojující je skutečnost, že v červenci poměrně prudce kleslo také strojírenství - jedno z páteřních odvětví českého průmyslu (-5,4 % meziročně). Navíc strojařům o více než 20 % meziročně poklesly také nové zakázky. I když jsou zakázky a výroba ve strojírenství často velmi volatilní, poslední čísla nevyznívají směrem k výhledu průmyslu dobře. Hlavním a prakticky jediným motorem průmyslu v červenci zůstával sektor automotive, který přes lehký meziměsíční pokles stále setrvával na vysokých úrovních produkce (12,6 %) a vykazoval velmi silné nové objednávky.



Celkově však platí, že exportně zaměřený průmysl bude v nejbližších kvartálech brzdou české ekonomiky, což červencová čísla jenom potvrzují. Jejich horší výsledek je rizikem pro náš odhad růstu pro Q3 2023 (+0,4 % mezikvartálně). Sázíme sice dál na to, že pozitivní efekt stabilizace spotřeby domácností převáží nad negativním efektem slabších reálných exportů. Otázka je, jak výrazně to bude. Pro průmyslové exporty kromě slabších nových objednávek nejsou příznivou zprávou také poslední čísla z Německa, která ukazují na možnost dalšího mezikvartálního poklesu německé ekonomiky.



Pokud by výkon ekonomiky zaostal za naším odhadem, bude nakonec negativně překvapena i ČNB (předpokládá + 0,7 % v Q3). Jedná se však o první “tvrdé číslo” z ekonomiky za třetí kvartál a bude záležet nejen na další dynamice průmyslu během letních měsíců, ale zejména na tržbách v maloobchodu a ve službách. Z pohledu rozhodování ČNB budou v nejbližších měsících budou pravděpodobně zásadnější jiná data = na prvním místě momentum jádrové inflace, dále pak mzdy a další politika ECB.





*** TRHY ***



Koruna

Překvapivý pokles polských sazeb dostal českou měnu pod tlak a koruna oslabila do blízkosti 24,30 EUR/CZK. České měně již dříve rozhodně nepomohl překvapivě slabý průmysl ani některé lehce holubičí náznaky ve vystoupení Jana Procházky z ČNB, který pro CNN Prima News řekl, že pomalejší dynamika mezd otevírá cestu k debatě o snižování sazeb. Dnes budou v centru pozornosti čísla z maloobchodu, která dokreslí obrázek české ekonomiky na počátku třetího kvartálu.



Regionální Forex

Polská centrální banka (NBP) včera šokovala středoevropské trhy, když včera snížila hlavní úrokovou sazbu z 6,75 % na 6,0 %. Tak výrazné a hlavně nečekané snížení se samozřejmě muselo odrazit na kurzu zlotého, který skokově oslabil o 1,5 %. NBP ve svém komentáři odůvodnila agresivní redukci sazeb rychle klesající domácí poptávkou, která údajně přispěje k tomu, že inflace poklesne k cíli (3 %) rychleji. To je samozřejmě slovo do pranice v situaci, kdy v Polsku stále panuje desetiprocentní inflace, míra nezaměstnanosti je na rekordních minimech a zlotý slábne. Dnes odpoledne bude mít prezident NBP Glapinski příležitost holubičí rozhodnutí NBP obhájit. Zlotý a polské peněžní trhy bude samozřejmě zajímat, zdali včerejší akce byla spíše jednorázovým preventivním výstřelem, či se jedná o razantní start do nového agresivního cyklu uvolňování měnové politiky v Polsku (podle našeho názoru platí spíše první možnost). Pokud se ovšem Glapinskému tiskovka komunikačně nepovede, tak zlotý nemusí mít minimálně do zasedání ECB na růžích ustláno.



Eurodolar

Kurz eurodolaru se drží nad hranicí 1,07, avšak silná americká data (včera ISM ve službách) společně s narůstající averzí k riziku (zejména v souvislosti s problémy čínské ekonomiky) mají tendenci tlačit měnový kurz níže. Euru přitom ani nijak zásadně nepomáhá relativně jestřábí rétorika ECB.

A právě vystoupení centrálních bankéřů jak z ECB, tak Fedu by mohly dominovat dnešnímu dni. Členové bankovní rady ECB budou mít přitom poslední možnost sdělit svoje názory před zasedáním příští čtvrtek.



Akcie

Středeční obchodování v USA se neslo v negativním duchu již od samého úvodu. Poměrně výraznou měrou na propadu akciových indexů se podílela společnost (-3,8 %) a to primárně kvůli zprávám, že čínské agentury blokují iPhone. Nejslabším sektorem včerejšího dne byl ten technologický (Alphabet -1 %, -1,8 %, -3,1 %, AMD -1,4 %). Nedařilo se ani bankovnímu sektoru (Goldman Sachs -0,8 %, -1,2 %, -0,9 %). Energetický sektor byl tím jediným hlavním odvětvím v USA, který dokázal ukončit den v zelených číslech (+0,1 %) a to díky dalšímu růstu cen ropy (+1 %).