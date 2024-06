Čína varuje, že obchodní spory s EU by mohly vyvolat obchodní válku

Evropská unie by mohla vyvolat obchodní válku, pokud bude pokračovat v eskalaci napětí. Uvedlo to dnes čínské ministerstvo obchodu. Unii také obvinilo z nečisté hry při vyšetřování dotací na čínské elektromobily, které unie zahájila před osmi měsíci. Informuje o tom agentura Reuters.



Evropská komise (EK) minulý týden navrhla navzdory protestům Pekingu dodatečná cla na dovoz elektromobilů z Číny až ve výši 38,1 procenta. To výrazně zhoršilo obchodní vztahy mezi oběma zeměmi a hrozí, že Čína sáhne k protiopatření.



"Evropská strana pokračuje v eskalaci obchodního napětí a mohla by vyvolat 'obchodní válku'," uvedlo ministerstvo. "Odpovědnost leží plně na evropské straně." V prohlášení ministerstva se také uvádí, že evropská strana při vyšetřování dotací zastrašovala čínské podniky, požadovala příliš rozsáhlé informace a hrozila uplatněním vysokých cel.



Prohlášení ministerstva obchodu bylo zveřejněno zhruba hodinu před příjezdem německého ministra hospodářství Roberta Habecka do Pekingu. Habeck by měl čínským představitelům vysvětlit nedávné oznámení cel a zároveň zmírnit riziko odvetných kroků ze strany Číny, které by mohly poškodit německé podniky. Německé automobilky by nejvíce zasáhla případná čínská protiopatření, protože Čína má na jejich tržbách téměř třetinový podíl.



Hodnota vývozu automobilů z EU do Číny podle údajů evropského statistického úřadu Eurostat loni činila 19,4 miliardy eur (483,8 miliardy Kč). EU z Číny nakoupila elektromobily za 9,7 miliardy eur.



Čína také uvedla, že EU nesprávně použila nástroj pro vyšetřování vyrovnávacích cel. Nedodržela také pravidla Světové obchodní organizace (WTO), protože nezávisle iniciovala své vyšetřování čínských elektromobilů.



Peking také zahájil vyšetřování možného dumpingu při dovozu vepřového z EU, které podle ministerstva obchodu vyvolala stížnost podaná Čínskou asociací chovatelů zvířat.



Na dotaz čínského státního rozhlasu, zda se EU snažila špehovat čínské odvětví elektromobilů, mluvčí ministerstva obchodu uvedl, že EK povinně požadovala, aby jí čínští výrobci automobilů předali "bezprecedentní" množství informací a "více, než je požadováno pro vyšetřování vyrovnávacích cel".