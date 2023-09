Rozbřesk: Završí dnes ECB sérii zvyšování úrokových sazeb?

Dnešní zasedání ECB bude klíčovou makro událostí tohoto týdne. Od července minulého roku zvedla centrální banka úrokové sazby dohromady o 425 bazických bodů, čímž dostala svou základní depozitní sazbu na 3,75 %, nejvyšší úroveň v historii eurozóny. Zda se dnes ECB odhodlá k dalšímu zvýšení sazeb není vůbec jasné, jak ostatně dokumentuje i rozpolcenost aktuálních tržních sázek.



Hlavním zdrojem nejistoty je fakt, že ECB na posledním zasedání přepnula do režimu autopilota, tedy plné závislosti na příchozích datech. A ta mezi červencem a zářím nakreslila stagflační scénář slábnoucího růstu a stále vysoké inflace. Pro holubičí letku v Radě guvernérů, která bude argumentovat ve prospěch pauzy, je zásadní právě zhoršující se kondice ekonomiky eurozóny, jež potvrzují slabé předstihové indikátory. Jestřábí křídlo bude naopak zdůrazňovat stále vysokou inflaci. Ta v letních měsících poklesla spíše symbolicky a zatím se nezdá být na udržitelné trajektorii k 2% cíli.



V obou případech jde o relevantní argumenty pro rozhodování o sazbách. Klíčovou roli proto nakonec sehraje nová makro prognóza odborného aparátu, především aktualizovaný výhled na hospodářský růst a v ještě větší míře na inflaci. V červnové prognóze počítala ECB s celkovou inflací nad cílem (2,2 %) ještě v roce 2025, v případě její jádrové složky pak odhadovala dokonce 2,3 %. Pokud bude nová prognóza nadále předpokládat inflaci nad cílem v roce 2025, pak bude mít jestřábí letka v bouřlivé debatě o dalším zvýšení úrokových sazeb jednoznačně nabito.



Náš výhled zůstává neměnný – očekáváme, že ECB zvýší depozitní sazbu o 25 bazických bodů na 4,0 %, čímž zakončí cyklus zpřísňování měnové politiky. Podobně jako na minulých zasedáních dle nás převládne obava z případného nezkrocení inflace nad rizikem recese. Zároveň je však nutné přiznat, že hlasování bude velmi těsné a scénář jestřábí pauzy, kdy by si ECB nechala otevřená dvířka k případnému zvýšení sazeb v listopadu, je vážně na stole. V takovém případě může být úlitbou jestřábům zrychlení tempa kvantitativního utahování.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna koriguje ztráty posledních dní a včera zakončila obchodování zpět pod 24,50 EUR/CZK. Podstatnou vzpruhou bylo pro korunu prudké posílení polského zlotého, který přidal k dobru přibližně procento. Dnes však musí být česká měna znovu ve střehu, a to s ohledem na odpolední zasedání ECB (viz úvodník). Opětovné zvýšení úrokových sazeb v eurozóně (náš základní scénář) může dostat korunu znovu pod tlak vzhledem k zužujícímu se úrokovému diferenciálu, jež činí tuzemskou měnu méně atraktivní v očích zahraničních investorů.



Eurodolar

Americká inflace za srpen včera příliš nepřekvapila (meziměsíční růst jádrové inflace sice zrychlil na 0,3 %, ale meziroční byl přesně na konsensu trhu). Z pohledu amerických dat tak bude možná zajímavější číslo týkající se maloobchodních tržeb za srpen, které bude zveřejněno dnes odpoledne. V červenci totiž tržby velmi výrazně vzrostly, což dává základ pro vysoké odhady růstu HDP v tomto čtvrtletí.



Americkému maloobchodu bude ovšem konkurovat zasedání ECB, které by mělo být pro eurodolar zřejmě důležitější událostí. Trh v posledních hodinách již sází na to, že ECB sazby zvedne (což je i náš scénář - viz úvod), ale není o tom přesvědčen na 100 %. Zvýšení úroků o 25 bps by tedy mohlo euru pomoci dostat se trochu výše. Na druhou stranu pokud ECB ponechá sazby beze změny, eurodolar se může významně propadnout.



Akcie

Americké trhy včera reagovaly na důležitý inflační report za minulý měsíc. Index spotřebitelských cen CPI v srpnu poprvé po šesti měsících vzrostl z 3,2 % na 3,7 %, zatímco analytici očekávali zrychlení inflace na 3,6 %. Dnes do dění na finanční trzích prohovoří svým rozhodnutím o sazbách ECB a pak již budou investoři vyhlížet rozhodnutí o sazbách amerického Fedu, které je na programu příští středu. Hlavní trhy po většinu dne hledaly jasný směr, když se jednoznačný zisk ve výši 0,4 % nakonec připsal jen Nasdaq 100. K růstu Nasdaqu přispěly především akcie Amazon, Alphabet, AMD a Nvidia, které rostly o více než procento.



Čína včera pokračovala v kritice bezpečnosti užívání iphonů u státních zaměstnanců, což zřejmě povede k dalším zákazům využívání těchto telefonů značky Apple ve státních organizacích. Investorům se tyto zprávy o eskalaci rétoriky vůči iphonům vůbec nelíbily, a akcie tohoto technologického giganta oslabily o více než procento. Ještě hůře si vedly akcie Netflix, které odepsaly přibližně 5 % poté, co CEO této společnosti uvedl, že příjmy z reklamy v blízké době příliš nepřispějí k růstu výnosů.