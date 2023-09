Hypomonitor: Objem hypoték v srpnu byl nejvyšší od června 2022, sazby klesly

Banky a stavební spořitelny poskytly v srpnu hypoteční úvěry za 14 miliard korun, což je proti červenci nárůst o čtvrtinu a nejvyšší hodnota od června 2022. Meziročně šlo o první nárůst od konce roku 2021. Úroková sazba u skutečně nových hypoték bez refinancování klesla v srpnu z červencových 5,8 procenta na 5,78 procenta, byla tak nejníže za poslední rok. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.



Z meziročního pohledu se projevil vliv nižší srovnávací základny a objem hypoték vzrostl o 40 procent. Objem skutečně nově poskytnutých hypoték bez refinancování v srpnu dosáhl 11,5 miliardy Kč po červencových 9,5 miliardy. Objem interně či z jiné instituce refinancovaných úvěrů činil 2,6 miliardy Kč proti 1,9 miliardy o měsíc dříve.



Počet nově poskytnutých hypoték se v srpnu zvýšil z 3100 na 3700, zatímco průměrný měsíční počet letošního roku je mírně nad hranicí 3000. "Hypoteční trh v posledních měsících sice mírně ožívá, ačkoli hypoteční sazby klesají jen velmi pomalu. Z dlouhodobého pohledu však zůstává citelně utlumený, což ilustruje i skutečnost, že objem hypoték poskytnutých od začátku roku je nejnižší za posledních deset let,“ uvedl ekonom asociace Jakub Seidler.



Průměrná hypoteční sazba v srpnu je nejnižší od srpna minulého roku, tedy za poslední rok. Úrokové sazby tak v posledních třech měsících opět klesají, což bylo umožněno postupným poklesem tržních úrokových sazeb. Přesto zůstávají hypoteční sazby mezi nejvyššími za posledních 20 let, ačkoli v letech 2008 a 2009 se pohybovaly na obdobně vysokých hodnotách.



Nabídkové sazby se nejčastěji pohybují v relativně širokém rozpětí mezi šesti až sedmi procenty, jejich průměr v posledním měsíci mírně klesl. "Průměrná hypoteční sazba sice mírně klesá, stále se však nachází z historického pohledu na vysokých úrovních, do konce roku bude další pokles stále spíše kosmetický. V příštím roce očekáváme klesající trend úrokových sazeb, což by již klienti mohli pocítit jako výraznější změnu," řekla manažerka pro hypoteční úvěry mBank Soňa Holíková.



Průměrná hypotéka se v srpnu mírně zvýšila a byla nejvyšší od května minulého roku. Poprvé po více než roce se tak dostala opět nad 3,1 milionu Kč. Na minimum klesla letos v lednu, kdy činila 2,83 milionu Kč. Růst hypotečních sazeb o jeden procentní bod znamená pro průměrnou hypotéku zvýšení měsíční splátky o 1500 Kč. Ve srovnání s dvouprocentní sazbou, která byla na trhu běžná v dřívějších letech, znamená šestiprocentní sazba nárůst měsíční splátky u průměrné hypotéky o 6000 Kč. Splátka hypotéky jeden milion korun s 30letou splatností se současnými sazbami je kolem 6000 Kč.