Rozbřesk: Slabší průmysl odráží opatrnost domácích investorů a slabou zahraniční poptávku

Říjnový výsledek průmyslu skončil za naším očekáváním: -2 % meziročně (versus +1 % očekávání).



Částečně jde o efekt vyšší srovnávací základny z konce uplynulého roku, částečně se však na průmyslu projevuje opatrnost domácích investorů a slabá zahraniční poptávka. Na slabou investiční aktivitu podniků ukazoval ostatně i výsledek HDP z Q3 2024, který překvapivě ukázal na mezikvartální pokles investic. Zejména investice do strojů a technologií v posledních kvartálech klesaly, což odráželo rostoucí nejistotu v evropském průmyslu obecně. Vidina nárůstu globálního obchodního napětí a slabý index evropských nákupních manažerů nevěští ohledně oživení zahraniční poptávky v nejbližších měsících nic dobrého.



Meziroční pokles se v tuto chvíli týká většiny klíčových odvětví včetně strojírenství i segmentu automotive s výjimkou výrobců kovových konstrukcí. Některá odvětví (včetně těžby) začínají těžit z velmi nízké srovnávací základny z uplynulého roku. Těžko však očekávat, že by do budoucna táhla český průmysl. Směrem k roku 2025 sice sázíme stále na pozitivní efekt nižších zahraničních úrokových sazeb, rychlejšího čerpání evropských fondů a zastavení post-covidového trendu “vyskladňování”. Rizika jsou však vzhledem k rostoucímu obchodnímu napětí a prohlubujícím se strukturálním problémům Německa vychýlena směrem dolů.



Z pohledu ČNB vidíme po silných mzdách a maloobchodu zvednutý varovný prst v podobě slabšího průmyslu, který dává také určité argumenty do rukou holubic v bankovní radě, volajících po snižování sazeb “bez prosincové pauzy”. My s naším finálním verdiktem ohledně prosincové ČNB počkáme na dnešní listopadová inflační čísla (zatím stále držíme pro prosinec pokles sazeb o 25bps). Náš odhad však ukazuje na další zrychlení meziroční inflace z 2,8% na 3,0% (lehce nad odhadem ČNB.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna si udržuje relativně dobrou náladu a drží se pod 25,10 EUR/CZK nehledě na včerejší slabá čísla z průmyslu. Pokud dnešní inflace zrychlí o něco výrazněji, než předpokládala ČNB, může to být pro korunu lehký pozitivní impuls.



Eurodolar

Spekulace na to, že Čína se chystá rozhýbat ekonomiku dalšími fiskálními a především monetárními stimuly snížily averzi k riziku, což eurodolaru prospělo. Měnový pár tak na začátku týdne otestoval hranici 1,06, avšak nad ní se zatím nedostal.

Stále platí, že další důležitou událostí pro trh bude až údaj o americké listopadové inflaci, který bude zveřejněn zítra odpoledne.



Regionální Forex



Forint si včera připsal téměř procento, když mu prospěla aktualizace ratingového hodnocení od agentury Fitch. Ta zlepšila výhled ratingu z “negativního” na “stabilní”.

Forint však musí být dnes po ránu ve střehu, neboť statistický úřad v Maďarsku publikuje údaj o listopadové inflaci. Ta by v meziročním srovnání měla viditelně zrychlit.



Akcie

Zámořské akcie se na začátku týdne svezly lehce níže. Retailový řetězec Macy’s narostl včera o 1,8 %. Aktivistický investor Barington Capital tlačí Macy’s k vytvoření jednotky z jím vlastněných nemovitostí. Cukrovinková společnost Hershey včera narostla o 10,9 % po oznámení agentury Bloomberg, že konglomerát potravinářského odvětví Mondelez (-2,3 %) by mohl mít zájem o převzetí společnosti. Nvidia je v Číně vyšetřována z podezření na porušení místních antimonopolních zákonů. Tento akt ze strany Číny je všeobecně vykládán jako odvetné opatření proti nedávným mikročipovým restrikcím Washingtonu. Nvidia na to konto oslabila o 2,6 %. Negativní nálada se přelila i na konkurenta AMD (-5,5 %), kterému uškodilo i snížené doporučení od Bank of America, která ve své analýze zmiňuje větší rizika konkurence.