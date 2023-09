Očekávané zisky nejvíce korigují na rozvíjejících se trzích, valuace jsou historicky nejvýše v USA a nejníže v Evropě

Odhady zisků obchodovaných firem v USA postupně klesají, ale pohled na historické chování těchto odhadů ukazuje, že jde vlastně o standard (viz včerejší článek). Jak je na tom nyní celý svět u zisků pro rok 2024?



1. Zisky ve světě: V následujícím grafu je vidět ona korekce očekávání pro americký trh, ještě větší je ale u rozvíjejících se trhů. Zde hraje bezesporu významnou roli Čína, na kterou se podíváme detailněji níže. Evropa se ve srovnání s těmito dvěma trhy docela drží – očekávání jsou „jen“ cca 2 procentní body pod svou výchozí hodnotou. A Japonsko téměř na ní. Jde přitom o trh, o kterém se nyní poměrně hodně hovoří, což je docela atypická situace.





Zdroj: X



2. Čína: V druhém grafu ukazuje vývoj produktu ve zmíněné Číně spolu se svým indikátorem ekonomické aktivity. A hlavně predikce do roku 2024. Ekonomové této banky tedy čekají, že letos čínské hospodářství poroste o 5,4 % a příští rok o 4,5 %. Tedy znatelné meziroční ochlazení tempa růstu, které se tak bude dostávat hluboko pod standard předchozích desetiletí:





Zdroj: X



Ono růstové čínské ochlazení není už nyní žádnou překvapivou zprávou a tezí. Hovoří se spíše „jen“ o tom, jak velké bude. Tématu se tu věnuji docela často, proto jen krátce shrnu, že v jádru jde o přechod na nový „měkký“ model hospodářství. Stojící mnohem více na službách a domácí spotřebitelské poptávce. Lze to také popsat jako snaha o překročení pasti středních příjmů, včetně snahy neždímat starý model příliš dlouho a nedostat se tak do těžko řešitelné situace na straně dluhů.



3. Připomínka valuací: Dnešní pohled na světové trhy bych ještě doplnit připomenutím grafu s valuacemi. Tedy toho, že (tzv. vyspělá) Evropa je s valuacemi nyní níže, než na mediánu posledních 20 let, rozvíjející se trhy zhruba „na svém“ a to samé platí o Japonsku. Spojené státy jsou vysoko nad standardem a do menší míry to platí i o trhu bez započítání velkých technologií:





Zdroj: X