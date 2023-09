Perly týdne: Ekonomika k hladkému přistání a akcie dál nahoru

Ron Baron z Baron Capital na CNBC hovořil o svých investicích do Muskových firem a o tom, jak on sám vnímá tohoto podnikatele. Na CNBC také uvažovali o tom, proč jsou regionální banky na akciovém trhu opět pod tlakem. A hovoří o hladkém přistání a dalším růstu cen akcií.

Regionální banky opět pod tlakem: Na CNBC si všímají toho, že akcie regionálních bank se opět nachází pod tlakem. Je ale otázka, co jej vytváří, pokud už bylo eliminováno riziko nákazy a trh s komerčními realitami by se měl stabilizovat. Redaktoři CNBC míní, že příčinou může být konkurence ze strany velkých bank, které se „spojují s fintechem a cílí na klienty regionálních bank“. Příkladem může být ohlášená spolupráce mezi a společností Gusto.

Je ale také možné, že tato spolupráce donutí regionální banky k podobným krokům a investicím do nových technologií. A CNBC míní, že přijde i konsolidace, ale ta není na spadnutí, protože regionální banky nejdříve potřebují vodítka ohledně nové regulace.

Muskovi nejde o krátkodobé výsledky: Ron Baron z Baron Capital byl na CNBC tázán na Elona Muska a odpověděl, že jej osobně poprvé potkal v roce 2010 a „trvalo čtyři roky, než začal investovat“. Tedy nakupovat akcie Tesly. V roce 2017 se pak investice rozšířily na Space X, kde je Baron podle svých slov nyní jedním z největších akcionářů. Graf ukazuje dlouhodobou návratnost akcií Tesly:

Zdroj: CNBC

Baron v souvislosti s Muskem dále uvedl, že jej velmi rozrušilo, „když viděl některé věci, které dělá“. Pak se ale investor podle svých slov uklidnil a nyní bere věc tak, že kdyby byl Musk „normální“, nepřinesl by na trh elektrická auta a „neposílal lidi do vesmíru“. „Je velmi vtipný, chytrý a neuvěřitelně pracovitý“, dodal k šéfovi Tesly investor. Baron také dodal, že Musk „si pamatuje všechno“ a ve svém podnikání mu nejde o krátkodobé výsledky, ale zaměřuje se na dlouhodobé cíle a strategii.

Optimismus u : očekává, že v letošním roce index S&P 500 uzavře na 4500 bodech, na konci prvního pololetí příštího roku vidí analytici banky tento index na 4700 bodech. A to při ziscích na akcii 224 dolarů pro letošní rok a 237 dolarů pro rok příští:

Zdroj: X

Další dva grafy se detailněji věnují právě očekávanému vývoji ziskovosti obchodovaných společností. Z prvního z nich je zřejmé, že medián odhadů všech analytiků pro letošní rok se nyní pohybuje na 215 dolarech a předpověď je tedy znatelně nad ním. Nemalý počet stratégů přitom hovoří o ziscích nižších než 205 dolarů. Medián odhadů pro rok 2024 je na 229 dolarech a také se nachází pod odhady :

Zdroj: X

David Kostin působí v jako akciový stratég a na CNBC uvedl, že americká ekonomika pravděpodobně míří k hladkému přistání a cyklické akcie si během posledních měsíců vedou výrazně lépe, než akcie defenzivní. To naznačuje, že i akciový trh počítá se scénářem hladkého přistání. Stratég míní, že by to mohlo konkrétně znamenat asi 2 % růst HDP. Inflace trendově pak klesá a to by mělo Fedu umožnit přestat se zvedáním sazeb.

Výše prezentované predikce vývoje na akciovém trhu vnímá stratég s ohledem na popsanou situaci v ekonomice jako poměrně „umírněné“. K tomu zmínil, že nižší ceny ropy v minulém čtvrtletí snížily ziskovost v energetickém sektoru a následně i ziskovost v celém indexu. Vyšší ceny ropy by tak z tohoto pohledu mohly být pro akciový trh ve třetím čtvrtletí podporou, protože by se projevily opačným způsobem.

Pravděpodobnost recese v následujících několika letech je podle experta zhruba na historickém průměru. K tomu je trh práce relativně silný a nezaměstnanost by se měla dál držet na poměrně nízkých hodnotách. To vše podle stratéga naznačuje na dobrou pozici spotřebitele, který v USA generuje podstatnou část celkové poptávky a tudíž i zisků obchodovaných firem.

Kostin také poukázal na vyšší výnosy krátkodobých dluhopisů, které znamenají, že tyto cenné papíry jsou nyní významným konkurentem pro akcie. Projevuje se to i tím, kolik peněz nyní tímto směrem míří. „Jdou směrem od akcií do hotovosti“, míní Kostin.