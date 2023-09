Zisky obchodovaných firem v příštích letech a systematický optimismus predikcí

Podle Yardeni Research nyní konsenzus vidí zisky v indexu S&P 500 letos na 221 dolarech na akcii a v roce příštím na 248 dolarech. Oni sami hovoří o 225 a 250 dolarech. Což by implikovalo cca 3 % a 11 % meziroční růsty. Dnes se podíváme na pozadí podobných predikcí, včetně jejich, řekněme, behaviorální stránky.

Následující graf od BofA ukazuje, jak se postupně vyvíjí odhady zisků dosažených americkými obchodovanými společnostmi pro letošní a příští rok. V prvním případě došlo po počátečním nadšení k celkem mohutné korekci a nyní jsou odhady asi o 10 % níž, než na počátku roku 2022. Což je ve výsledku podobné snižování, jaké ukazuje historický standard (světle modrá křivka). U zisků pro rok 2024 zatím probíhá korekce, která se standardu drží docela přesně:





Zdroj: X

Mě vlastně na grafu zaujal nejvíce právě zmíněný historický standard*. Tedy to, že podle grafu analytici v průměru přestřelí své počáteční odhady o více jak 10 %. A s tím, jak přichází skutečná čtvrtletní čísla a blíží se zveřejnění toho konečného celoročního, své odhady korigují. Mimo jiné by to znamenalo, že PE měřená na základě zisků odhadovaných pro následujících 12 měsíců jsou v průměru o cca 10 % vyšší (protože jejich výši snižují o 10 % vyšší/nekorigované očekávané zisky).

K tomu si na žluté křivce můžeme všimnout, že odhady mají mnohem menší tendenci ke korekci po nepříjemných událostech typu finanční krize. Možná, že takové jevy snižují přílišný optimismus odhadců a/nebo je soustavně podceňováno to, jak moc rychle se zlepší výsledky firem po takových událostech.

Onen obvyklý přílišný optimismus ukázaný v grafu je docela známým jevem. Takže je možné, že skuteční investoři, nebo alespoň jejich část jej už předem reflektují v tom, jak pracují a vnímají čísla analytiků. K tomu je možná otázkou, nakolik investoři (či jejich podstatná část) vůbec věnují číslům od sell-side analytiků pozornost a nepracují místo toho s vlastními odhady. Pokud by to byl široce rozšířený jev, pak by veškeré odhady ze sell-side a kolem nich se točící diskuse byl jen stínohrou (včetně diskusí o tom, jaké je „skutečné“ PE).

Skutečné dění může být směsicí všeho. A ještě bych dnes dodal, že tu celou dobu hovoříme o pomyslném konsenzu, který ale v praxi neexistuje. Tj. neexistuje nějaký konsenzus, na kterém by se shodli analytici. Stejně, jako neexistuje konsenzus ekonomů týkající se dalšího vývoje inflace, či třeba HDP. Jde jen o mediány, či průměry odhadů, které se od sebe mohou i hodně lišit.

*Zisky dosažené v letošním roce jsou do rozhodující míry cyklickou záležitostí, příští rok už by se mohly projevovat i případné strukturální změny. Tedy to, jaký je potenciál nových technologií. Ale stále bude velkou roli hrát cyklus.