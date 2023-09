Společnost Morgan Stanley jmenuje své nejoblíbenější a "nejméně oblíbené" akcie na trhu s čipy

"Paměťový sektor letos prochází cyklickým oživením - a typické pro tuto první fázi je několikanásobné rozšiřování a předbíhání spousty dobrých věcí, které se mají stát," uvedli analytici ve zprávě ze 7. září."Co se týče zisků, je zřejmé, že se to projevuje u akcií s umělou inteligencí s vysokovýkonnostní pamětí (HBM) a nyní očekáváme, že zvýšení cen NAND povede k dalším revizím"Vysokovýkonnostní paměť (HBM) je segment v DRAM sektoru a je klíčovým komponentem potřebným k provozu pokročilých procesorů, které běžná paměť DRAM neumožňuje.Banka uvedla, že ocenění je odůvodněno růstem a délkou trvání zisků.Jihokorejský výrobce čipů SK Hynix, americká firma Corporation a tchajwanské firmy Winbond a Phison patří mezi akcie "oblíbené". Banka uvedla, že těží z oživení peněžních toků u pamětí NAND a "silné konkurenční pozice" v oblasti HBM.Podle se potenciál pro zlepšení v oblasti NAND v USA jeví jako "nejpříznivější" pro společnost , která nepočítá s podstatným oživením zisků z NAND.Dodala však, že "bychom byli konzervativní, pokud jde o potenciál nejvyšších zisků v příštích 2 až 3 letech, protože trhy zůstávají významně přezásobené, jelikož návrat k pozitivním hrubým maržím by měl vést k opětovnému spuštění nevyužívaných kapacit."SK Hynix a Samsung by podle banky měly být hlavními příjemci poptávky po pamětech s HBM v důsledku trendu umělé inteligence."Z pohledu společnosti Hynix, i když akcie rostou, viditelnost společnosti budující pevnou pozici v oblasti umělé inteligence udržuje na solidní úrovni [overweight]. Společnost je nejpodstatnějším příjemcem prudkého nárůstu výdajů na umělou inteligenci, který nyní probíhá, a má jeden z nejlepších idiosynkratických růstů mezi naším pokrytím asijských technologií," napsali analytici .Banka uvedla, že jejími "nejméně oblíbenými" akciemi jsou , Macronix a GigaDevice.Společnost uvedla, že je optimističtější, pokud jde o sektor pamětí, vzhledem k tomu, že se dále zlepšují cenové a skladové podmínky. Banka dodala, že paměti NAND profitovaly ze snížení dodávek společnosti Samsung, "přičemž v případech zářijových dodávek došlo k dvoucifernému nárůstu cen"."Zatímco cenová síla by mohla být dočasná vzhledem k nadměrné nabídce na trhu, změna cen by mohla vést ke změně chování zákazníků v oblasti zásob, když se podmínky cyklu dostanou na dno," uvedla.Banka uvedla, že zásoby čipů DRAM se oproti třetímu čtvrtletí letošního roku "významně snížily"."Doporučujeme využít slabých období na trhu k budování a využít čas na trhu k získání výhod," dodala. Celkově očekává, že ve čtvrtém čtvrtletí se bude hromadit nedostatek a v roce 2024 dojde k nárůstu - předtím, než v roce 2025 dosáhne vrcholu."Odvětví nadále produkuje výrazně pod skutečnou poptávkou a může nám být útěchou, že oživení by mělo vydržet i v roce 2025."Zdroj: CNBC