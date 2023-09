Víkendář: Tesla a „níž po delší dobu“

Na CNBC poukazují na skok cen akcií Tesly poté, co byla zveřejněna „velmi býčí“ analýza týkající se této firmy od . Podobně uvažují třeba v RBC, ale k opatrnosti vyzývá Chris Pierce ze společnosti Needham. Podle něj bude v tomto segmentu trhu nabírat na intenzitě konkurence a bude trvat ještě dlouho, než se autonomní řízení dostane do praxe.



Pierce na CNBC uvedl, že akcie Tesly si podle něj zaslouží valuační prémie a firma „v následujících letech prodá hodně elektromobilů“. Těžko se mu ale podle jeho slov hledají důvody, které by ospravedlnily očekávaný růst marží v příštím roce. On sám spíše vnímá růst cen materiálů a tlaky na snižování cen automobilů. Tedy faktory, které by měly působit směrem opačným. Podobným signálem jsou i marže tradičních automobilek.



Pierce se domnívá, že snižování cen u elektromobilů je „novým normálem“ a nejde tedy o proces, který by měl brzy skončit. bude podle něj hrát na trhu stále významnou roli, a to i v segmentech levnějších vozů. Jenže zde jsou marže nižší a valuační násobky také. CNBC k tomu přidala následující přehled marží vybraných automobilek dosažených v posledním čtvrtletí:





Zdroj: CNBC



Provozní marže Tesly se podle dat dostaly na 9,6 %, výše byla pouze , nejníže naopak s 8,4 %. Pierce pak svou analýzu zaměřenou na Teslu pojmenoval „níž po delší dobu“. Naráží tím na úvahy o americké monetární politice a sazbách, u kterých se hovoří o tom, že zůstanou „výš po delší dobu“. V případě Tesly a jejích marží ale bude podle analytika situace opačná – budou po delší dobu klesat a držet se na nižších úrovních.



Tesla podle experta snižuje cenu autonomního řízení proto, aby na silnici „dostala více vozů s touto technologií, a tudíž zvýšila objem nashromážděných dat.“ Ta by pak měla pomoci k dalšímu rozvoji této technologie. Pierce se přitom domnívá, že jeho pohled nemusí být v přímém rozporu s tím, který má . V tom smyslu, že tato banka poukazuje zejména na to, co by mohla dosáhnout ve vzdálenější budoucnosti. On sám si ale všímá spíše toho, jak by mohla vypadat ziskovost v následujících několika letech.

Zdroj: CNBC