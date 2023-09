Akcie se snaží najít pevnější půdu pod nohama, delší výnosy pokročily výš

Delší výnosy amerických dluhopisů se po včerejším Fedu drží nahoře a 10Y splatnost sahá po 4,5 pct. To je i pro akcie špatná zpráva, zvláště pro ty z kategorie růstových. Samotné IT to dnes neodnáší nejvíc, spíše příbuzné akcie řazené do cyklické spotřeby nebo komunikací, případně potom realitní tituly. Kratší dluhopisové výnosy však obrátily a klesají, přičemž nárůst sazeb Fedu v nejbližších měsících je v trhu započítán zhruba z poloviny.

Bank of England překvapila a nechala sazby beze změny, zatímco větší část trhu čekala nárůst. Je reálné, že zvýšení v tomto cyklu už nepřijde, ale podobně jako u Fedu je i v tomto případě trh rozpolcený. A stejně jako u Fedu nyní míří pozornost hlavně k udržení restrikce po delší dobu. Libra na zprávách ztrácí k dolaru přes procento.

Během odpoledne přišlo z USA také několik dat. Žádostí o dávky v nezaměstnanosti je čím dál méně, za poslední týden už jen 201 tisíc. To ukazuje sílu trhu práce, ovšem z průmyslu dostáváme dost smíšené zprávy. Dnešní index filadelfského Fedu ukázal propad aktivity za září, zatímco obdobný průzkum z New Yorku nedávno naznačil ukončení poklesu. Prodeje starších domů zůstávají velmi nízké a z července na srpen se ještě mírně snížily.

Akcie v Evropě zprvu navyšovaly ztráty a až po poledni našly pevnější půdu pod nohama. I tak je dnešní pokles poměrně výrazný, když DAX je dole o 1,2 pct, FTSE100 ztrácí 0,6 pct, CAC40 je -1,6 pct a AEX klesá o 0,8 procenta. Na Wall Street vidíme u S&P500 i Nasdaq Comp. ztráty lehce přes procento.

Eurodolar po Fedu spadl a k návratu nenachází sílu. Dnes se obchoduje u 1,0660. Koruna prvotní ztráty sice smazala, ale pak se stejně dostala pod tlak, když se sentiment na hlavních trzích moc nezlepšil. Vůči euru ustupuje nad 24,45.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:10 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.4475 0.1916 24.4888 24.3873 CZK/USD 22.9285 0.2010 23.0265 22.8785 HUF/EUR 387.9444 0.9310 389.0900 383.8407 PLN/EUR 4.6155 -0.0763 4.6409 4.6086

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7896 0.2445 7.7984 7.7378 JPY/EUR 157.1280 -0.5711 158.0650 157.1275 JPY/USD 147.3555 -0.5712 148.3720 147.3550

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8668 0.3647 0.8698 0.8627 CHF/EUR 0.9625 0.4535 0.9680 0.9620 NOK/EUR 11.4748 -0.1779 11.6179 11.4144 SEK/EUR 11.9166 0.3554 11.9783 11.7798 USD/EUR 1.0663 0.0023 1.0674 1.0627

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5564 0.3580 1.5659 1.5497 CAD/USD 1.3484 0.1738 1.3525 1.3482