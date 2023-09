Ferguson: Fed potřebuje nejméně ještě jedno zvýšení sazeb

Roger Ferguson působil ve vedení Fedu a na CNBC hovořil o svém pohledu na další vývoj sazeb a monetární politiky v USA. Souhlasí s názory, podle kterých bude na dosažení inflačního cíle třeba dalšího zvyšování sazeb. „Jsem ve skupině, která říká, že alespoň ještě jedno zvýšení a možná víc,“ řekl ekonom.



Ferguson se domnívá, že americké hospodářství je stále silné, což ale také znamená, že nedochází k rychlému oslabení inflačních tlaků. Panuje však také velká nejistota, nicméně pravděpodobnost dalšího zvyšování sazeb je nyní podle ekonoma stále větší než „jejich prudký obrat dolů“. Na dotaz týkající se opakování sedmdesátých let ale uvedl, že podle něj k němu rozhodně nedochází. O co se opírá?



Ferguson uvedl, že snaha Fedu je dnes mnohem větší než v době, kdy sílily inflační tlaky na počátku sedmdesátých let a na konci let šedesátých. K tomu jsou nyní dlouhodobá inflační očekávání „velmi dobře ukotvena“, což mimo jiné snižuje pravděpodobnost mzdové spirály. Na to na CNBC namítli, že třeba v automobilovém průmyslu mzdy dlouho zaostávaly a nyní se projevují výrazné tlaky na jejich zvyšování. K tomu se přidává příjmová nerovnost. Ferguson reagoval s tím, že určitě existují síly, které by mohly inflaci v budoucnu tlačit nahoru. Ovšem Fed si toho je vědom a jedná odpovídajícím způsobem.



Důležitá je v celé věci důvěryhodnost centrální banky, kteráse podle ekonoma „odvíjí od činů“. I proto by trhy měly čekat „možná více než jedno další zvýšení sazeb“. Inflace totiž „zřejmě zakořenila trochu více, než bychom byli rádi.“Rozdílný pohled na další vývoj sazeb má například Priya Misra z Asset Management. Ta si myslí, že Fed se zvedáním sazeb již skončil, důvodem je zejména slábnoucí ekonomická aktivita.



Investorka poukázala také na to, že pokud bude inflace dál klesat tak, jak čeká samotná centrální banka, reálné sazby se budou zvyšovat i bez toho, aby rostly sazby nominální, a monetární politiku budou tudíž posouvat do větší restrikce. Navíc se podle investorky ještě nemusel plně projevit efekt dosavadního utahování. Zpomalování ekonomiky znamená, že „nyní je rozhodně hodnota v dluhopisech“. Pro riziková aktiva by pak bylo špatné, pokud by hospodářství dál oslabovalo, ale inflace se stále držela nad cílem a Fed by proto nebyl „do poslední chvíle ochoten snižovatsazby“.

Zdroj: CNBC