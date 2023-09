Víkendář: Pro X musí Musk najít jiné zdroje příjmů, Tesla bude investovat po celém světě

Na trhu autonomních taxíků bude platit, že vítěz bere vše a tím vítězem bude . Pro CNBC to uvedla Cathie Wood z ARK Invest, která právě této oblasti připisuje dvě třetiny hodnoty akcií odhadované na 1400 dolarů v roce 2027. Walter Isaacson pak na CNBC hovořil o zájmu řady zemí o vybudování továrny Tesly a její snahu o vytvoření univerzální výrobní platformy. Poté se mimo jiné zaměřil i na Muskův cíl mít pod kontrolou celou výrobní vertikálu.



Podle novináře chce mít šéf Tesly pod kontrolou celou výrobní vertikálu. Tudíž bude po celém světě „hodně míst, kde bude investovat.“ Následoval dotaz týkající se Twitteru, respektive X a možných změn podnikatelského modelu této společnosti. Podle novináře zde Musk nechce být závislý na příjmech z reklamy, tudíž je možný posun směrem k placeným uživatelům. A známy jsou jeho cíle na vytvoření platební platformy, které se nyní prolínají s budoucností X.



S příjmy z reklamy souvisí i to, že „její zadavatelé nechtějí být na platformě, která je někdy hodně kontroverzní či dokonce toxická“. Sám Musk přitom podle novináře někdy kontroverzi vzbuzuje. To může být další motivace k tomu, aby se společnost X posunula směrem k placenému modelu. „Musí najít jiné příjmy než ty z reklamy,“ uzavřel expert.



O Tesle a celém odvětví hovořil na CNBC i Brian Sponheimer z Gabelli Funds, a to v souvislosti se stávkami v americkém automobilovém průmyslu. Podle investora chtějí odbory „něčeho dosáhnout“, protože již řadu let se jim to nepovedlo. Jejich cílem je „vyhlášení vítězství“ a akciové trhy zatím na celou věc „reagují racionálně, ceny se téměř nepohnuly.“



Sponheimer připomněl, že tradiční automobilky nyní hodně investují do vývoje a výroby elektromobilů, jeho společnost tak radši hledá atraktivní investice v oblasti dodavatelů. Příkladem může být Dana Corporation, která má podle experta vazbu na růst trhu s elektromobily, ale je zároveň produktově i geografickydiverzifikovaná.



Ohledně Tesly investor uvedl, že ta má nyní ve srovnání s jinými automobilkami v USA nákladovou výhodu díky automatizaci a tomu, že její zaměstnanci nejsou organizovaní v odborech. Investor přitom uvedl, že v továrnách Tesly se nyní průměrná hodinová mzda pohybuje kolem 45 dolarů, zatímco ve Fordu a se blíží k 70 dolarům.



Zdroj: CNBC