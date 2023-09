Ministři EU schválili mírnější normu Euro 7. Česko bylo v koalici zemí, které žádaly střízlivější kompromis

Ministři Evropské unie zodpovědní za konkurenceschopnost dnes schválili novou emisní normu Euro 7. Na sociální síti X to oznámil český ministr dopravy Martin Kupka, který vyjednaný kompromis označil za velký úspěch. Emisní limity pro osobní i nákladní auta už nejsou tak přísné jako v původním návrhu a rovněž se podařilo dojednat delší časový rámec zavedení normy. Českou republiku, která velmi usilovala o zmírnění limitů, dnes na jednání v Bruselu spolu s Kupkou zastupoval i ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.



Evropská komise chtěla pomocí normy Euro 7 dále omezit emise automobilů. Nakonec se ale na stole objevil kompromisní dokument, který byl pro Českou republiku, velkého kritika původního návrhu, přijatelný. Nařízení schválily i další země, které se proti počáteční formulaci vymezily. Proti novému návrhu normy hlasovaly pouze Dánsko a Lucembursko, zatímco Německo, Rakousko, Nizozemsko a Irsko se zdržely.



"Je to jednoznačný úspěch. Podařilo se vyhnout negativním dopadům normy, ať už z hlediska dosažitelnosti mobility pro běžné občany, tak s ohledem na konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu," uvedl po hlasování Kupka. Prvotní návrh by podle něj znamenal další investice do technologií, které už jsou "fakticky zastaralé". Jak dodal, automobilky a celý automobilový průmysl by se přitom měly nyní zaměřit zejména na investice do dalšího vývoje.



"Pak je potřeba zmínit ještě jednu podstatnou věc z hlediska možných dopadů. Znamenalo by to nepochybně i prodloužení stáří vozového parku v celé řadě evropských států, což by mělo významně negativní dopad na životní prostředí," uzavřel český ministr dopravy.



Proti dřívější a podle zástupců automobilového průmyslu nerealistické variantě Euro 7 se postavilo osm zemí. Česko vedlo koalici stejně smýšlejících států, ve které byly ještě Francie, Itálie, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Polsko a Slovensko. S posledním návrhem normy, se kterým minulý týden v pátek přišlo španělské předsednictví, byly ale tyto země nakonec spokojené. Pouze Německo, které je rovněž automobilovou velmocí a které dokument kritizovalo již delší dobu, se dnes podle Kupky zdrželo s tím, že "z jejich pohledu tento kompromisní návrh ještě není zralý k hlasování".



"Klíčové změny se dotýkají jednak návratu k normě Euro 6 v případě emisí z výfuků, zároveň se ale významně změnily a zjednodušily podmínky pro testování i u nákladních vozidel," uvedl Kupka před jednáním. Jak později upřesnil, emisní limity zůstaly na úrovni normy Euro 6 v případě osobních vozidel a užitkových vozidel. "V případě nákladních vozidel jsme se významně přiblížili (předchozí) normě Euro VI, ale jak testovací podmínky, tak emise se od normy Euro VI mírně liší," vysvětlil ministr s tím, že nové emisní limity pro nákladní automobily jsou tak mírně přísnější, nicméně pro výrobce technologicky dosažitelné. Nařízení Euro 7 nahrazuje nařízení Euro 6 (pro osobní automobily, dodávky a lehká vozidla) a Euro VI (pro nákladní automobily a těžká nákladní vozidla), a to jediným právním aktem, který se vztahuje na oba druhy vozidel.



Platnost emisního nařízení Euro 7 měla přijít u osobních automobilů už v polovině roku 2025, pro nákladní vozidla o dva roky později. Řada unijních zemí to ale považovala za nereálné. Automobilky si stěžovaly, že nebudou mít na přípravu změn dostatek času. Kompromis proto původní harmonogram prodloužil. Nyní počítá se zavedením opatření 30 měsíců od vstupu normy v platnost u nových modelů osobních vozidel a 42 měsíců u stávajících modelů. U nákladních aut to má být 48 měsíců, respektive 60 měsíců.



Euro 7 je pro Česko velmi důležitou normou. "Z mého pohledu je to nejen dobrý návrh a dobrý kompromis, ale také důležitý návrh. My jsme si od začátku vědomi významu automobilového průmyslu pro Českou republiku, který tvoří deset procent HDP a více než 20 procent exportu, i proto jsme byli tažnou silou skupiny stejně smýšlejících zemí," uvedl před dnešním jednáním český ministr průmyslu a obchodu Síkela.



Automobilový průmysl v ČR zaměstnává půl milionu lidí. Výrobci automobilů již během předchozích jednání uváděli, že jsou pro ně lhůty, do kdy musí změny provést, velmi krátké. To se podle Kupky nyní změnilo. "Sledujeme i odezvu automobilového průmyslu. Je to kompromis, což znamená, že nebylo možné vyslyšet úplně všechny požadavky. Nicméně i automobilový průmysl dává vědět, že oproti původnímu návrhu jen ten posun zásadní a pozitivní," uvedl český ministr. "Takže si tady troufnu říct, že se opravdu podařilo podmínky významně přiblížit tomu, co je technicky zvládnutelné a to je důležité," dodal.



Vedle unijních zemí musí svou pozici k návrhu normy schválit i Evropský parlament. Zpravodajem návrhu tam je český poslanec Alexandr Vondra (ODS), který se již dříve nechal slyšet, že by EP měl o nařízení hlasovat v listopadu. Jestliže bude návrh europarlamentu jiný, bude třeba vyjednat kompromis, který by podpořili europoslanci i členské státy.

Podle automobilového experta poradenské firmy EY Petra Knapa jde o významný krok, který demonstruje sílu zájmu a urputnost vybraných aktivních zemí, které požadovaly skoro celý letošní rok úpravu parametrů návrhu. "Zrealističtění termínů, zmírnění požadavků na extrémní provozní situace a výrazné snížení požadavků na výfukové emise by pro evropské automobilky znamenalo výraznou úlevu. Nicméně posuny termínů znamenají pak otevření otázek, na jak dlouhou dobu pro mizející kategorii spalovacích vozů pak dává smysl vůbec Euro 7 zavádět. Důležité je, že řešení otěrů brzd a pneumatik zůstává v návrhu. To je třeba řešit. Každopádně tlak EK, Evropského parlamentu a řady zájmových skupin bude znamenat extrémně dlouhé a nejisté projednávání v dalších měsících," řekl dnes Knap ČTK.