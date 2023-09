Rozbřesk: ČNB nevyslyší volání prognózy po měnové “oblevě”

Na zářijovém zasedání ČNB s vysokou pravděpodobností nedojde ke změně úrokových sazeb. Bude ale hodně záležet na tom, jak budou centrální bankéři vnímat rizika spojená s prognózou. Inflace sama se zatím vyvíjí podle srpnové prognózy a pozvolně poklesla k 8,5 %. S touto prognózou je sice konzistentní postupný pokles sazeb již od třetího kvartálu, centrální bankéři však v zásadě jednomyslně vnímali rizika spojená s prognózou jako výrazně pro-inflační, a dávala proto přednost alternativnímu scénáři (s neukotvenými inflačními očekáváními), který implikuje stabilitu sazeb přibližně do konce tohoto roku. A v podobném duchu stále hovořila i většina členů bankovní rady v posledních čtrnácti dnech - Aleš Michl, Jan Procházka nebo naposledy Jan Frait. Ten zmínil, že si sice dovede představit pokles sazeb v listopadu nebo v prosinci, potřeboval by však mít větší “jistotu” ohledně inflační prognózy na příští rok.



Uvidíme, zda se na postojích centrálních bankéřů něco změní po středeční debatě nad situační zprávou. Až na inflaci v posledních dvou měsících totiž domácí makro-čísla překvapovala spíše lehce proti-inflačně.Na prvním místě šlo o mzdy za druhý kvartál, které oproti předpokladu centrální banky již nezrychlily svoji dynamiku (průměrná mzda zvolnila růst na 7,7 %). A pak především o slabší čísla z českého i německého průmyslu, která (alespoň) nás přinutila výrazně snížit odhad růstu na třetí kvartál (na 0,2 % mezikvartálně oproti odhadu ČNB na 0,7 %).



Na druhou stranu momentum jádrové inflace zůstává stále silné (zejména služby) a domácí pracovní trh napjatý - celkový pohled bankovní rady na českou ekonomiku se tedy nijak výrazně nemění. Navíc vnější prostředí vypadá o něco méně příznivě. Centrálním bankéřům určitě “nedají spát” rostoucí ceny ropy (aktuálně na 90 USD za barel oproti očekávaným 75 USD) a lehce slabší kurz české měny (a to zejména vůči dolaru). Stejně tak si pravděpodobně nejsou úplně jistí změnou cen energií v lednu a efektem lednového přeceňování.



Na středečním zasedání tedy může sekce měnová navrhovat centrálním bankéřům opatrný první pokles sazeb. Předpokládáme však, že zatím nejen, že ho bankovní rada nevyslyší, ale také si ponechá relativně jestřábí komunikační linku.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se drží v blízkosti 24,40 EUR/CZK a ke konci uplynulého týdne ji příliš nerozhodil ani slabý výkon akcií ani silný dolar. Koruna ve zkráceném týdnu vyčkává na středeční zasedání centrální banky - předpokládáme, že jestřábí tón komentářů zatím přetrvá.



Eurodolar

Eurodolar je od zasedání Fedu pod 1,07 podporovaný extrémně vysokými reálnými úrokovými sazbami v USA. Ty byly navíc v pátek podpořeny sérií jestřábích komentářů ze strany amerických centrálních bankéřů (a to i těmi, kteří jsou normálně na holubičí straně). Naopak rétorika ECB zůstala slovy hlavního ekonoma Filipa Lana umírněná.

Tento pro nás zkrácený týden začne odkazem na v pátek zveřejněné indexy podnikatelských nálad v eurozóně (PMI). Německý index Ifo by se mohl po vzoru PMI z průmyslu trochu vylepšit. Dopad na eurodolar však bude zanedbatelný.