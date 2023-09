Amazon investuje do AI. Za 4 miliardy dolarů kupuje startup Anthropic

Americká internetová společnost investuje až čtyři miliardy dolarů (téměř 92 miliard Kč) do start-upu Anthropic, čímž získá klíčového partnera v oblasti generativní umělé inteligence (AI). V rámci dohody Anthropic přesune většinu svého softwaru do datových center Web Services (AWS) a bude využívat domácí čipy této cloudové divize k trénování modelů, které používá k provozu chatbotů a dalších aplikací. Firmy o tom dnes informovaly v tiskové zprávě.



Anthropic získá přístup k výpočetnímu výkonu Amazonu a také finanční injekci, která mu pomůže zaplatit obrovské náklady potřebné k trénování a provozování velkých modelů AI. bude mít ve společnosti Anthropic menšinový podíl. Vývojáři Amazonu, včetně těch, kteří pracují mimo AWS, budou mít přístup k modelům společnosti Anthropic.



Amazon je významným hráčem v odvětví internetového obchodu a cloudových služeb. Firma dlouhodobě získává podíly v partnerských společnostech v těch oblastech, které považuje za prioritní, například v sektoru nákladní letecké dopravy, distribuce potravin či výroby elektromobilů.



Pokud se investice do společnosti Anthropic přiblíží čtyřem miliardám dolarů, půjde o největší známou firemní transakci přímo související s AWS. Tato divize se snaží vytvářet své vlastní produkty a nespoléhat se na technologie jiných firem.



AWS je největším světovým prodejcem výpočetního výkonu a datových úložišť. V oblasti modelů AI vytrénovaných ke generování textu, obrázků a dalšího obsahu se ale obecně považuje za zaostalou, protože jí chybí jak úspěšný produkt, tak exkluzivní partner s dobrým postavením v tomto odvětví.



Dohoda představuje milník v úsilí Amazonu v oblasti výroby čipů. Její procesory nazvané Trainium a Inferentia jsou navrženy pro podporu aplikací pro strojové učení. Většina aplikací AI se spoléhá na drahé čipy od firmy , které může být obtížné sehnat. Společnost Anthropic bude používat čipy AWS k vytváření a trénování budoucích základních modelů.



Vedení společnosti uvedlo, že takzvaná generativní AI je na počátku. Nástroje strojového učení společnosti dosud podle managementu použilo přes 100.000 zákazníků. Základní model společnosti Anthropic, nazvaný Claude, už je k dispozici jako součást služby Bedrock, jež uživatelům zpřístupňuje modely umělé inteligence Amazonu i třetích stran.



Společnost Anthropic založili lidé se zkušenostmi z OpenAI. Firma dosud od investorů získala přes jednu miliardu dolarů, společnost Google do podniku vložila 400 milionů dolarů.