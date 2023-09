Akcie opět pod tlakem a dnešní data řešení nepřinesou

Zatímco Londýn si tradičně jde svou cestou (dnes mírně nahoru), tak hlavní akciové indexy na našem kontinentě se nacházejí asi půl procenta v záporu. Tematicky se v podstatě nic nemění, když hlavním zdrojem nepohody jsou výhled měnové politiky, výnosy a Čína. Aktuální úrovně akciových trhů stále nelákají k větším nákupům a investoři zřejmě počkají, jestli se ve zmíněných oblastech něco nepohne pozitivním směrem.

Co se týče měnové politiky, na nervy zabrnkal šéf JPM Dimon, podle něhož trh není připraven na 7procentní sazby. Neřekl, že nárůst na takovou úroveň čeká, byla to spíš teoretická poznámka, ale na klidu nepřidá. Na druhou stranu ji dluhopisový trh zvládl - výnosy dnes mírně klesají. Co se týče Číny, žádné zlepšení se zatím nekoná, když tamní trhy zůstaly pod tlakem obav z realitního sektoru i dnes.

Odpoledne vyjde průzkum průmyslové aktivity filadelfského Fedu, spotřebitelská důvěra a prodeje nových domů v USA. Od těchto čísel si neslibujeme víc než přechodný vliv na trhy, pokud vůbec něco.

Eurodolar se trochu zvedá, ale zatím zůstává těsně pod 1,0600. Americké futures naznačují červený začátek na Wall Street. Ropa pokračuje směrem dolů o další procento. Koruna dopoledne svou pozici téměř nemění.

V regionu se dnes bude sledovat zasedání maďarské MNB, která by měla snížit jednodenní sazbu o 1 procentní bod. I po tomto kroku bude mít díky inflaci prostor celkem rychle politiku uvolňovat, takže je otázkou, co na to forint. Vysoké sazby mu pomohly vzchopit se po loňském propadu, ale ve druhém letošním pololetí se opět dostává pod tlak. Kontrast domácí měnové politiky s politikou na hlavních západních trzích je pro něj rozhodně rizikem.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:23 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.3744 0.0864 24.4013 24.3350 CZK/USD 22.9980 0.0391 23.0725 22.9780 HUF/EUR 389.5055 -0.2270 391.8382 389.2800 PLN/EUR 4.6083 0.0518 4.6144 4.6027

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7432 -0.0253 7.7537 7.7266 JPY/EUR 157.8820 0.1386 157.9486 157.4950 JPY/USD 148.9565 0.0699 149.1880 148.7590

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8699 0.2607 0.8702 0.8667 CHF/EUR 0.9671 0.1021 0.9679 0.9656 NOK/EUR 11.4529 -0.0445 11.4937 11.4507 SEK/EUR 11.7239 0.1121 11.7503 11.7107 USD/EUR 1.0600 0.0722 1.0600 1.0570

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5603 0.2028 1.5657 1.5550 CAD/USD 1.3487 0.2494 1.3500 1.3449