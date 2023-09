Wall Street v pondělí zastavil propad z minulého týdne

Minulý týden došlo k poměrně výraznějšímu propadu amerických akciových indexů, ovšem dnes dokázaly propad zastavit a dokonce uzavřely v mírném plusu. Dnešní objemy obchodů pak byly lehce nadprůměrné. Pozitivně může být vnímáno, že indexy uzavřely na svých denních maximech, ovšem v kontextu ztrát z minulého týdne je rozhodně ještě co dohánět. Je však otočka sentimentu reálná? Vzhledem k absenci výraznějších plánovaných kurzotvorných zpráv pro tento týden, se domnívám, že by se akcie mohly alespoň mírně zotavit - tím mám na mysli, že pokud by měla být hlášena nějaká nová data, měl bych spíše obavu z dalšího propadu, tak to ale naštěstí není. Nálada na akciovém trhu po zasedání FEDu je však stále spíše negativní, ovšem například radí aktuálních poklesů využívat k nákupu akcií (+1,5 %). Osobně mám tedy z trhu dojem, že sice připouští zpomalení ekonomiky, ale zdaleka ne všech jejích odvětví.

Nejvíce se dnes dařilo energetickému sektoru (Chevron +1,5 %, Mobil +1,1 %, Apa +2 %) a technologický sektor, (Apple +0,7 %, Alphabet +0,7 %, +0,9 %, AMD +1,2 %, Meta +0,6 %).

Za zmínku pak stojí korporátní události tohoto týdne a to konkrétně výsledky hospodaření společností Technology (27.9. po zavření trhu) a (28.9. ve 22:15 našeho času).