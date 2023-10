Podmínky v průmyslu se v září dál zhoršily, problémem byla slabá poptávka

Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v září dál zhoršily, Index nákupních manažerů (PMI) vykázal hodnotu 41,7 bodu, zatímco o měsíc dříve to bylo 42,9 bodu. Úroveň 50 bodů v indexu je předělem mezi růstem a poklesem sektoru. Data svědčila o podstatném zhoršení provozních podmínek v české výrobě, které bylo mezi největšími za více než tři roky.



Sektor se v září dál potýkal se slabou poptávkou a provozní podmínky se opět zhoršily. Nové zakázky v září klesly devatenáctý měsíc v řadě. Tempo sice zmírnilo na nejpomalejší za čtyři měsíce, ale bylo mezi nejvyššími v historii průzkumu, tedy od června 2001.



Podnikatelské podmínky se v září již šestnáctý měsíc v řadě nachází pod neutrální hodnotou 50 bodů značící pokles ekonomické aktivity firem, upozornil analytik Deloitte Filip Pastucha. Přetrvávající špatná situace v průmyslu podle něj pravděpodobně způsobí stagnaci ekonomiky také ve třetím čtvrtletí roku. Jelikož se s podobnou situací potýkají firmy v celé Evropě, obnovení poptávky nelze očekávat do konce roku, dodal.



"Data PMI za září ukázala, že závěr třetího čtvrtletí byl pro český zpracovatelský sektor stále problematický. Výroba opět klesla následkem dalšího prudkého měsíčního snížení nových zakázek a útlumu zahraniční poptávky vzhledem k náročným ekonomickým podmínkám na klíčových exportních trzích," uvedla vedoucí ekonomka S&P Global Market Intelligence Sian Jones.



O pokračujícím omezení výkonu firem svědčilo podle ní nejrychlejší snížení zaměstnanosti za více než tři roky i rapidní redukce nákupu vstupů. Objemy výrobních skladů klesly nejprudším tempem za více než 14 let. Dodavatelé i výrobci stále nabízeli slevy ve snaze zajistit nové zakázky. Pokles prodejních cen nabral na tempu a ceny výstupů klesly nejrychleji od dubna 2010. To zároveň s dalšími redukcemi dodavatelských cen naznačuje, že inflační tlaky budou v nadcházejících měsících dál ustupovat, dodala.



Tempo poklesu výroby bylo nejnižší od května, z historického hlediska ovšem bylo stále výrazné. Na nižší příjem nových zakázek a rostoucí volné kapacity výrobci v září reagovali redukcí zaměstnanců. Propouštělo se nejrychlejším tempem od června 2020, vyplývá z dat.