Jsou velké změny a stávky na trhu práce v USA počátkem bodu obratu?

Jsou stávky v USA a požadavky na změny odměn a pracovního prostředí krátkodobým, nebo spíše strukturálním jevem? Na CNBC o tématu hovořila Joanne Lipman z Yale University, podle které nyní nastává „bod obratu“. K tomu zdůraznila, že se nejedná jen o mzdy, i když ty jsou výraznou součástí celé věci, protože po delší dobu na reálné úrovni klesaly. Podle expertky se mění „budoucnost práce“ včetně počtu odpracovaných hodin a dnů v týdnu.



Lipman míní, že celý proces pomohla spustit pandemie, kdy řada lidí začala pracovat z domova. Nyní je po nich požadováno, aby se vrátili zpět do kanceláří, ale „proti tomu rebelují“, protože zde nechtějí trávit celý pracovní týden. Dříve podle expertky probíhaly stávky zejména za zvýšení mezd, nyní se ale dostává do popředí více faktorů, včetně rovnováhy mezi prací a volným časem. CNBC v této souvislosti připomněla, že odbory UAW nyní mimo jiné požadují čtyřdenní pracovní týden.



Kladou dnes zaměstnanci větší důraz na odměny, nebo na volný čas? Lipman na tuto otázku odpověděl, že chtějí obojí a nachází se v pozici, kdy se jim lépe jedná, protože trh práce je napjatý. Ohledně čtyřdenního pracovního týdne pak uvedla, že na něj mohou někteří hledět se skepsí, ale je dobré se podívat na výsledky výzkumů, které byly v této oblasti provedeny. Lipman konkrétně zmínila testy, které byly provedeny v některých evropských zemích a které ukázaly, že takový systém nevede ke snížení produktivity a zároveň výrazně zvyšuje spokojenost zaměstnanců.



Podle expertky tak bude muset dojít ke změně uvažování toho, „jak se pracuje v kanceláři.“ K tomu dodala, že nyní je tomu sto let, kdy Henry snížil počet pracovních dní v týdnu na pět. I tehdy šlo o velkou změnu, která je ale dnes brána jako běžná věc. Celkově se ovšem nedá říci, že se systém posune směrem k nějakému univerzálnímu „řešení“. Každá firma a odvětví totiž vyžadují něco jiného a to samé platí o lidech. Podle expertky tak bude mnohem více individuálních řešení a přístupů.



Na závěr Lipman poukázala na to, že v USA již řadu měsíců roste participace žen v mladém věku na pracovní síle. Podle expertky je to právě kvůli tomu, že tyto ženy mají výrazně větší možnost pracovat z domova a celkově jim zaměstnavatelé nabízejí větší flexibilitu. K tomu se projevilo otevírání ekonomiky a uvolňování restrikcí včetně návratu dětí do škol. Lipman se také domnívá, že ne všichni touží po práci z domova, opak může platit například u některých mladých lidí, „kteří chtějí vypadnout ven.“





Zdroj: CNBC