Nabídka akcií by mohla ocenit firmu Birkenstock až na 9,2 miliardy USD

Primární nabídka akcií by mohla ocenit německého výrobce obuvi Birkenstock až na 9,2 miliardy USD (212,4 miliardy Kč). Firma se chystá nabídnout na burze v New Yorku 32,26 milionu akcií za cenu v rozmezí 44 USD až 49 USD za kus. Z prodeje akcií by tak mohla získat až 1,58 miliardy USD. Vyplývá to z žádosti, kterou společnost podala u americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC).



Firma Birkenstock pokračuje v plánech na vstup na burzu i poté, co smíšené výsledky tří velkých primárních nabídek v září vyvolaly pochyby ohledně obnovení zájmu investorů o akcie firem, které nově vstupují na burzu.



Firma plánuje nabídnout 10,75 milionu nových akcií a současný většinový akcionář, investiční firma L Catterton, nabídne 21,51 milionu svých akcií. Zisk z prodeje akcií plánuje firma použít na splacení dluhu. Podle agentury Bloomberg, která se odvolává na informované zdroje, by se s akciemi mohlo začít obchodovat 11. října.



Birkenstock se zaměřuje hlavně na pohodlnou obuv. Popularitu obuvi zvýšil filmový trhák Barbie, ve kterém se hlavní postava v podání Margot Robbieové rozhoduje, zda má vstoupit do skutečného světa, který představují právě sandály Birkenstock, a později má obuté růžové sandály této značky. V posledních letech firma spolupracovala také s luxusními značkami jako Dior a Manolo Blahnik. Loni se vydražily sandály Birkenstock patřící spoluzakladateli firmy Stevu Jobsovi za více než 218.000 dolarů.



Kořeny výrobce věhlasných sandálů sahají do roku 1774. Firma začínala jako prodejce podrážek, výrobu sandálů zahájila v roce 1963. Společnost sama sebe označuje za "vynálezce stélky". Rodina zakladatelů v roce 2021 většinu ve firmě Birkenstock prodala soukromé investiční společnosti L Catterton, kterou vlastní prodejce luxusního zboží . Menšinový podíl si ponechali dva členové rodiny Birkenstockových.



Firma Birkenstock má zhruba 6200 zaměstnanců a většinu své obuvi vyrábí v Německu. Výrobky firmy se prodávají zhruba v 90 zemích světa.