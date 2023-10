Rozbřesk: Průmysl brzdou tuzemské ekonomiky, po lepších ISM padá eurodolar pod 1,05

Nálada v českém průmyslu se v září znovu zhoršila. Index podnikatelské nálady PMI poklesl ze srpnových 42,9 na 41,7 bodů a nadále tak setrvává hluboko v pásmu recese. Pod hranicí 50 bodů, která odděluje expanzi a recesi, se tuzemský index PMI nachází již šestnáct měsíců v řadě, přičemž podobně jako v sousedním Německu se od léta drží na velmi nízkých úrovních.



Aktivitu ve zpracovatelském průmyslu tlumí především slabá poptávka, která má za následek pokračující pokles výroby. Tempo jejího poklesu sice zvolnilo, z historického pohledu je však stále výrazné. Již dvanáctý měsíc v řadě klesají nové zakázky a výrobci zmiňují stále více případů rušení zakázek odběrateli. Celkový odbyt tlumí především propad zahraniční poptávky v důsledku zhoršení ekonomické situace na straně klíčových exportních partnerů. Na nižší objem nových zakázek a rostoucí volné kapacity pak výrobci zareagovali nejrychlejším propouštěním zaměstnanců za více než tři roky.



Dobrou zprávou je, že utlumená poptávka po zboží i vstupech přispěla k dalšímu snížení nákladů i cen výstupů. Výrobci i dodavatelé se v září snažili podpořit své prodeje i skrze slevové akce. V kombinaci s výraznějším propadem vstupních nákladů díky tomu zrychlilo tempo poklesu prodejních cen na maximum od dubna 2010, což přispěje k pokračujícímu odeznívání inflačních tlaků v české ekonomice.



Shrnuto, podtrženo, zářijová data PMI ukázala na slabou výkonnost průmyslu. V tomto kontextu bude pro tuzemskou ekonomiku úspěch, pokud ve třetím čtvrtletí vykáže (mezikvartální) růst alespoň černou nulu, rizikem je však mírný pokles HDP. Slabý výkon průmyslu bude zčásti kompenzovat silnější spotřebitelská poptávka. Ta by měla ve zbytku roku držet ekonomiku nad vodou, ale sama o sobě zatím nedokáže zajistit svižnější hospodářské oživení. Za celý rok proto počítáme s poklesem tuzemské ekonomiky o 0,1 %.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna na začátku týdne mírně oslabuje a vrací se zpět nad hladinu 24,40 EUR/CZK. V nejbližších dnech můžeme čekat nervóznější obchodování v souvislosti se zítřejším zasedáním polské centrální banky. Připomeňme, že koruna je v posledních týdnech úzce svázaná s vývojem zlotého, který zůstává pod tlakem nad očekávání prudkého snižování sazeb v Polsku.

Aktuální výhled na kurz koruny bude dnes diskutovat v našem pravidelném online pořadu FRESH Finančních trhů ČSOB. Připojit se můžete od 10 hodin na tomto odkaze: https://vimeo.com/event/3740126/5da12b5d6d



Eurodolar



Eurodolar se včera odpoledne po zveřejnění vylepšené podnikatelské nálady v americkém průmyslu (index ISM vzrostl překvapivě ze 47,6 na 49 bodů) propadl pod hodnotu 1,05, což si vynutí revizi výhledů pro tento měnový pár včetně té naší. Reálné úrokové sazby v USA totiž dále vzrostly na nová maxima a tím i pochopitelně pravděpodobnost dalšího zvýšení sazeb ze strany Fedu (již je nad 50 procenty).

Další kamínek do mozaiky o stavu americké konjunktury bude položen dnes odpoledne, když budou zveřejněny údaje o nově otevíraných pracovních pozicích. Pokud by náhodou toto číslo viditelně vzrostlo, tak bude zaděláno na další růst dolarových úrokových sazeb a tím i pokles eurodolaru.



Regionální Forex



Maďarskému forintu by se mohlo dnes po ránu dařit, neboť podle zdrojů z Financial Times hodlá Evropská komise v listopadu odblokovat transfery ze strukturálních fondů EU pro Maďarsko. Velké vítězství maďarského premiéra Viktora Orbána by mělo vzniknout na základě obchodu, že Maďarsko podpoří zvýšení rozpočtu EU, které souvisí s vojenskou pomocí Ukrajině. Připomeňme, že transfery v rozsahu 13 mld. EUR unie blokovala z důvodu vládou nedodržování zákonů v Maďarsku.