Invesco: ChatGPT, umělá inteligence a Metaverzum

ChatGPT, umělá inteligence a Metaverzum "Pokud chceme vytvořit trojrozměrný internet, pak je bezpodmínečně nutné, aby lidé, kteří se na něm podílejí, také vytvářeli obsah – a jediná naděje, že se nám to podaří, je, že nám pomůže umělá inteligence." - Rev Lebaredian, viceprezident pro technologie Omniverse a simulace ve společnosti NVIDIA.



ChatGPT se loni stala nejrychleji aplikací, která dosáhla 100 milionů uživatelů měsíčně, čímž znovu vzbudila zájem veřejnosti o vývoj umělé inteligence (AI) a o to, jak může revolučně změnit náš online život. Umělá inteligence je jednou ze čtyř klíčových technologií, které umožňují vznik Metaverza (dalšími jsou virtuální a rozšířená realita, počítačový hardware a síťové připojení), a je tématem, kterému se významně věnuje fond Invesco Metaverse.



A proč je nedávný vývoj pro Metaverzum tak vzrušující?



„Stručně řečeno, nacházíme se v oblasti umělé inteligence v bodě zlomu. Byly spuštěny generativní modely, jako je Dalle-E (vytváří digitální obrazy z textových podnětů) a ChatGPT (vytváří dlouhý text z podnětů uživatele), které mohou změnit produktivitu těch, kteří mají za úkol vytvářet a naplňovat 3D perzistentní virtuální světy a prostředí v reálném čase. To pravděpodobně sehraje důležitou roli i při uvolňování potenciálu obsahu generovaného uživateli,“ vysvětluje James McDermottroe Deputy Fund Manager společnosti Invesco.



Generativní modely umělé inteligence mohou vývojářům Metaverza pomoci: mnohem rychleji psát kód, vytvářet a vykreslovat grafiku a psát příběhy postav a světů. Například ChatGPT dokáže na výzvu psát programy v kódech, zatímco GitHub společnosti má funkci "Copilot", která dokáže automaticky vyplnit navrhované řádky kódu. Společnost NVIDIA loni v listopadu oznámila převod textu na 3D model s názvem Magic3D, který dokáže vytvářet 3D modely z krátkých textových podnětů.



Podobně funkce Make-A Video (Vytvořit video), kterou Meta spustila loni, dokáže vytvářet video obsah z textových a obrázkových podnětů. Možná to bude předchůdce pro vytváření pohlcující 3D grafiky z uživatelských podnětů? Mělo by to také změnit způsob, jakým se virtuální světy zaplňují. Nehráčské postavy (NPC) ve stávajících virtuálních světech byly vytvořeny na základě příběhu, graficky nakresleny a naprogramovány s omezeným množstvím předem nahrané řeči. Společnost NetEase již oznámila, že do své mobilní hry Justice Online nainstaluje první herní verzi ChatGPT v Číně. Zabudování umělé inteligence do nehráčské postavy znamená, že tyto postavy mohou volně vést dialog s hráči a na základě tohoto dialogu poskytovat logickou zpětnou vazbu, čímž se interakce stává pro uživatele poutavější. Tyto nástroje mají také potenciál výrazně urychlit a usnadnit vytváření nehráčských postav, což je důležitý prvek trvalých virtuálních světů.



Uživatelé už nebudou potřebovat žádné znalosti o programování, aby mohli vytvářet nové postavy nebo zážitky. Herní společnosti nebo společnosti působící v oblasti sociálních médií v rámci Metaverza tak mohou snáze plnit virtuální světy a udržovat zájem a zapojovat uživatele, což jim umožní udržet si na své platformě a generovat další příjmy z reklamy.



Nad rámec platforem: příležitosti v celém hodnotovém řetězci Metaverza



Všechny tyto modely generativní umělé inteligence jsou velmi nákladné nebo složité výpočetně. Trénování modelů a generování rychlých reakcí vyžaduje značný výpočetní výkon a čas, který se tímto výkonem stráví. To pravděpodobně povede ke zvýšení poptávky po špičkových centrálních a grafických procesorech (CPU a GPU) a paměti. Dobrou pozici by měli mít konstruktéři a výrobci čipů, stejně jako poskytovatelé cloudových služeb, kteří pronajímají výpočetní výkon pro vlastníky a provozovatele modelů AI. Potřeba přenosu těchto dat by také mohla zvýšit poptávku po spolehlivých optických a mobilních sítích – nabízených telekomunikačními operátory. Umělá inteligence otevírá příležitosti i jinde.



Jedním z důvodů, proč společnost Meta investuje značné prostředky do umělé inteligence, je vybudování nových reklamních technologii. Iniciativa App Tracking Transparency (ATT) společnosti zničila přístup k datům všem společnostem, které se spoléhaly na výkonnostní marketing, a tím i jejich schopnost cílit, což dramaticky ovlivnilo příjmy z reklamy. Společnost o velikosti Mety zde pravděpodobně bude mít konkurenční výhodu vzhledem k tomu, že menší společnosti zabývající se digitální reklamou nemohou investovat tolik. Podíváme-li se na další společnosti z portfolia, AI je širokou oblastí, kde bude třeba poradit. Společnost začleňuje umělou inteligenci do svých kreativních nástrojů, čímž poskytuje extra funkcionalitu. V případě společnosti urychluje proces CAD (počítačem podporovaného navrhování) a umožňuje uživatelům vytvářet a testovat více možností návrhů.



Společnostem, jako je Universal Music Group, které nyní získávají podíl z příjmů z reklamy, když je jejich hudba použita ve videích na , Instagramu nebo TikToku, umožní umělá inteligence lépe sledovat, kdy se jejich skladba přehrává.



Problémy/obavy



Zde zmíněné generativní modely AI jsou teprve první možností, která má být nabídnuta veřejnosti, takže ještě mají nedostatky. Například ChatGPT neobsahuje informace o zdroji a již bylo nahlášeno, že uživatelům poskytoval nepravdivé informace. Nefiltrovaná umělá inteligence může generovat zkreslené názory, což zdůrazňuje potřebu aktivního monitorování, a zároveň je pravděpodobné, že data budou zkreslená, což může přinést zbytečné náklady při neúspěchu.



„Souhlas je problém.“ Když lidé mluví s umělou inteligencí, někdy už nepoznají rozdíl mezi člověkem a robotem. Pro investory řešící ESG bude etika u společností využívající umělou inteligenci pravděpodobně problémem. Existují také obavy týkající se porušování autorských práv, zatímco všudypřítomnost modelů by mohla přitáhnout i regulační kontrolu.



„Letos ještě umělá inteligence spíše posílí pozici velkých technologických společností, než aby ji oslabila, protože společnosti jako Google, Meta, Tencent a Alibaba mají přístup k mnohem větším souborům dat než i ty nejinovativnější začínající firmy. Zdá se také, že existuje značná potřeba superrychlých čipů, které by zpracovávaly exponenciálně rostoucí množství dat potřebných k dosažení lepšího výkonu AI. Náklady se nakonec sníží a můžeme očekávat inovace v oblasti uživatelských zkušeností a jasnější cestu k monetizaci,“ říká Eva Miklášová, která má na starosti ETF pro celou střední Evropu, včetně Rakouska, Invesco. „V tomto trendu proto chceme využít maximum příležitostí. Ty nabízí třeba fond Invesco Metaverse Fund,“ uzavírá Eva Miklášová.