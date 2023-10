Útok Hamásu na Izrael na trzích: Roste cena ropy, futures pro akcie míří níže

Izraelská armáda v noci na dnešek pokračovala v útocích na cíle radikálního hnutí Hamás v Pásmu Gazy, odkud o víkendu palestinští ozbrojenci napadli Izrael. Informuje o tom server listu The Times of Israel. Na několika místech v Izraeli, které jsou v blízkosti Pásma Gazy, i nadále izraelské síly bojují proti radikálům, kteří sem pronikli. Na jihu Izraele se už podle agentury DPA shromáždilo na 100.000 rezervistů. Spojené státy podle serveru BBC News očekávají, že Izrael do 48 hodin zahájí pozemní operaci v Pásmu Gazy. Blíže k Izraeli směřuje jedna z amerických letadlových lodí, shrnuje čtk.

Na trzích v úvodu týdne vidíme nový konflikt v podobě růstu cen ropy až o 5 % (aktuálně Brent +3,4 % u 87,4 USD/barel, WTI +3,6 % u 85,8 USD/barel) a oslabení izraelské měny shekel o necelá 2 %. Futures pro hlavní akciové indexy míří níže jak v Evropě tak v USA. Německý index DAX by měl v úvodu oslabovat o řádově 0,3 %, CAC o 0,1 %, FTSE je v plusu 0,2 %. Výraznější ztráty jsou předpovídání pohledem futures pro Wall Street, konkrétně DJIA a Nasdaq kolem -0,5 % a S&P 500 -0,6 %. Situace globálně podporuje americký dolar, vzhledem k pauze na trhu s americkými vládními dluhopisy (svátek) bude (euro)dolar postrádat navigaci ze strany dolarové výnosové křivky.

Český výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV za prvních devět měsíců roku meziročně zdvojnásobil zisk a tržby rostly více než trojnásobně. Čistý zisk dosáhl rekordních 126 milionů korun a tržby stouply na 372 milionů korun. Dnes a zítra se koná série prezentací, kde jednotliví emitenti na trhu START pražské burzy představí své výsledky a vývoj ve firmách.

Podmořský plynovod spojující Finsko a Estonsko byl v neděli brzy ráno odstaven z provozu kvůli neobvyklému poklesu tlaku. Uvedl to finský provozovatel plynárenské soustavy Gasgrid. "Na základě pozorování máme podezření, že z podmořského plynovodu mezi Finskem a Estonskem uniká plyn," uvedl Gasgrid v prohlášení. Pokles tlaku byl zaznamenán těstě před druhou hodinou ranní Gasgridem a estonským provozovatelem přepravního systému Elering.

Zemské volby v Bavorsku podle očekávání se značným náskokem vyhrála konzervativní Křesťansko-sociální unie (CSU) premiéra Markuse Södera, získala 36,6 procenta hlasů. Úspěch oslavuje také pravicově populistická Alternativa pro Německo (AfD), která se stala druhou největší silou v této německé spolkové zemi, naopak sociální demokracie (SPD) se musí smířit s nejhorším výsledkem v poválečných dějinách.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 08:50 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5294 -0.0342 24.5494 24.4786 CZK/USD 23.2760 0.4401 23.2760 23.1490 HUF/EUR 388.4596 0.0366 388.9023 386.9200 PLN/EUR 4.5759 -0.4006 4.5851 4.5724

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6944 1.0189 7.7148 7.5999 JPY/EUR 157.1855 -0.5791 157.4940 157.1790 JPY/USD 149.1825 -0.1038 149.2030 149.1100

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8651 -0.0006 0.8649 0.8639 CHF/EUR 0.9603 -0.2524 0.9604 0.9598 NOK/EUR 11.5217 -0.2575 11.5441 11.5047 SEK/EUR 11.6047 -0.0017 11.6121 11.5955 USD/EUR 1.0537 -0.4709 1.0559 1.0536

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5748 0.1866 1.5758 1.5664 CAD/USD 1.3662 -0.0070 1.3660 1.3644