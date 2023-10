Na akciích převládá červená. Kam až se konflikt rozšíří?

Akciové trhy v zámoří začaly v červeném. Sice své ztráty dál nerozšiřují, ale zatím ani nekorigují. S&P500 je dole o 0,5 pct a Nasdaq Comp. o 0,9 procenta. Mezitím se na poklesu shodly i hlavní evropské indexy. Stále však mezi nimi najdeme takové, jejichž ztráty jsou zatím nevýrazné (FTSE100, AEX).

Tématem poutajícím nejvíc pozornosti zůstává Izrael. Tomu se sice podařilo získat zpět kontrolu nad svým územím v okolí Gazy a zřejmě se chystá na větší operaci v této teroristické državě, ale mezitím oznámil také pronikání ozbrojenců z Libanonu. Pokud by se do dění měl zapojit také tamní Hizballáh, šlo by o začátek podstatně většího konfliktu. A tím více by pak hrozil tvrdší postup proti Íránu, který teroristické akce všemožně podporuje.

Ropa se po ranním růstu a následném zklidnění opět vydala o něco výš a momentálně cena přidává přes 4 procenta. Tím dnes posílá strmě vzhůru energetický sektor. Celkem dobře se daří také průmyslu díky zbrojovkám. Na druhé straně pak stojí cyklická spotřeba nebo banky.

Lorie Loganová z Fedu uvedla, že vyšší výnosy znamenají menší potřebu zvedat úrokové sazby. Její dnešní umírněné vystoupení ale zapadlo. Americký dluhopisový trh dnes vybírá přestávku, v Evropě výnosy odpoledne značně klesají. Německý 10Y je přes 10 bps dole. Eurodolar mezitím zůstává poměrně v klidu kolem 1,0550.

Koruna si z dneška nakonec ztráty neodnáší, když se jí podařilo uhájit páteční pozice. Pohled na hlavní trhy sice ukazuje, že vztah k riziku zůstává negativní, ale koruna se do hledáčku prodejců nedostala. Ranní data z domácí ekonomiky extra nepotěšila, dokázala však překonat odhady.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:13 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.4790 -0.2398 24.5545 24.4181 CZK/USD 23.1995 0.1100 23.3040 23.1490 HUF/EUR 388.5224 0.0528 389.3334 386.6777 PLN/EUR 4.5661 -0.6136 4.5905 4.5615

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6912 0.9585 7.7148 7.5999 JPY/EUR 156.6950 -0.8744 158.0069 156.5240 JPY/USD 148.5660 -0.3678 149.2440 148.5190

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8636 -0.1607 0.8660 0.8633 CHF/EUR 0.9569 -0.3437 0.9636 0.9557 NOK/EUR 11.4077 -1.2449 11.5681 11.4071 SEK/EUR 11.5902 -0.1271 11.6361 11.5886 USD/EUR 1.0549 -0.3523 1.0575 1.0520

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5679 -0.2532 1.5763 1.5657 CAD/USD 1.3625 -0.2763 1.3680 1.3612