Plyn pro Evropu znovu zdražuje. Zdrojem útok Hamásu na Izrael, obnovené stávky v Austrálii i problémy plynovodu mezi Finskem a Estonskem

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se dnes výrazně zvyšuje, za jejím růstem stojí hrozící stávky v Austrálii, vyhlídky na chladnější počasí i obavy z napětí na Blízkém východě. Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v příštím měsíci ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku připisuje zhruba 11 procent v blízkosti 42,5 eura (zhruba 1040 Kč) za megawatthodinu (MWh).



Zaměstnanci dvou australských závodů společnosti produkujících zkapalněný zemní plyn (LNG) minulý týden hlasovali pro obnovení stávek. Odbory firmu obvinily, že porušila dohodu, která minulý měsíc stávky ukončila.



"Návrat obav ohledně australského LNG tlačí ceny vzhůru. Domníváme se však, že cenový vzestup je pouze dočasný a že ceny zatím zůstávají v mezích kolísání trhu," uvedli podle agentury Reuters analytici ze společnosti Engie EnergyScan.



V důsledku střetů mezi Izraelem a palestinským islamistickým hnutím Hamás panují na trhu obavy z širšího konfliktu na Blízkém východě. Hnutí Hamás v sobotu zahájilo největší vojenský útok na Izrael za poslední desetiletí. Zahynuly při něm stovky Izraelců a vyvolal vlnu odvetných izraelských náletů na Pásmo Gazy.



K růstu cen plynu přispěla rovněž víkendová zpráva o tom, že podmořský plynovod spojující Finsko a Estonsko byl odstaven z provozu kvůli neobvyklému poklesu tlaku. Pokud by se potvrdilo podezření na únik plynu, mohla by oprava trvat několik měsíců, uvedl finský provozovatel plynárenské soustavy Gasgrid.



Loni v srpnu se velkoobchodní cena plynu pro evropský trh kvůli omezování dodávek z Ruska vyšplhala až do blízkosti 350 eur za megawatthodinu. Od té doby však výrazně klesla, k čemuž přispěly vysoké dodávky LNG. Cena plynu na burze je teď hluboko pod úrovní administrativně stanoveného stropu v České republice, který činí 2500 Kč za MWh.