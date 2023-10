Prognóza OPEC: Uspokojení poptávky po ropě si vyžádá investice 14 bilionů dolarů do roku 2045

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) dnes ve svém ročním výhledu zvýšila svou střednědobou a dlouhodobou prognózu poptávky po ropě. K uspokojení této poptávky bude podle organizace zapotřebí investovat 14 bilionů dolarů (325,1 bilionu Kč). Její odhad je v rozporu s jinými prognózami, například Mezinárodní agentury pro energii (IEA), podle níž by poptávka mohla dosáhnout vrcholu v tomto desetiletí.



OPEC předpokládá, že světová poptávka po ropě do roku 2045 dosáhne 116 milionů barelů ropy denně, což je zhruba o šest milionů barelů denně více, než se očekávalo v loňské zprávě. V porovnání s letošní poptávkou je to nárůst o necelých 14 procent. Růst poptávky se očekává zejména v Číně, Indii a dalších asijských státech, dále v Africe a na Blízkém východě.



OPEC rovněž zvýšil svůj výhled poptávky ve střednědobém horizontu do roku 2028. Odůvodnil to silnou poptávkou v letošním roce navzdory ekonomickým překážkám, jako je zvyšování úrokových sazeb. Světová poptávka v roce 2028 dosáhne 110,2 milionu barelů denně oproti 102 milionům barelů denně v letošním roce, uvedla organizace.



K růstu poptávky podle organizace také pomůže nárůst silniční dopravy. Do roku 2045 bude podle jejího odhadu na silnicích po celém světě jezdit 2,6 miliardy vozidel, což je o miliardu více než loni. Více než 72 procent z nich bude poháněno spalovacím motorem, přestože elektrická vozidla jsou nejrychleji rostoucím segmentem, uvádí zpráva.



Ropa by se podle organizace OPEC mohla stát součástí energetické transformace. Organizace přitom odkázala na rozhodnutí některých vlád a společností zpomalit ústup od fosilních paliv.



"Výzvy k zastavení investic do nových ropných projektů jsou chybné a mohly by vést k energetickému a ekonomickému chaosu," uvedl generální tajemník organizace Haísám Ghais. Potřebné investice do ropného sektoru do roku 2045 odhadl na 14 bilionů dolarů, zatímco loni to bylo 12,1 bilionu dolarů.



Zpráva předpokládá, že celkový podíl OPEC na trhu s ropou vzroste do roku 2045 na 40 procent. Loni činil 34 procent. OPEC počítá s tím, že produkce ostatních těžařů začne od počátku 30. let klesat.



Šéf IEA Fatih Birol minulý týden řekl, že globální spotřeba uhlí, ropy a zemního plynu může dosáhnout vrcholu před rokem 2030.