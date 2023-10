Rozbřesk: Klid před bouří na trhu s ropou i plynem?

Nálada na globálních trzích zůstává i v tomto týdnu těkavá, přičemž narůstající nervozita je vidět především na energetických trzích. Ta souvisí s děním na Blízkém východě, kde se nachází významné ropné a plynárenské kapacity. V centru pozornosti nyní stojí očekávaná pozemní vojenská operace Izraele v pásmu Gazy, která může vést k eskalaci napětí v celém regionu a rozšíření ozbrojeného konfliktu do Libanonu nebo intenzivnějšímu zapojení Íránu.



Pro trh s ropou je ve hře hned několik scénářů, v závislosti na tom, jak geograficky ohraničený nakonec izraelsko-palestinský konflikt zůstane. Zatímco pozemní operace do Gazy bez regionálních přesahů nemusí představovat pro trh zásadní hrozbu, proxy válka mezi Izraelem a Íránem – v Libanonu, Sýrii nebo na Západním břehu – by již znamenala podstatně větší riziko. Pravděpodobně by totiž došlo ke zpřísnění amerických sankcí vůči Íránu, a tedy i podstatně nižší produkci ropy, což by cenu dostalo spolehlivě nad 100 USD/barel. Přímý střet mezi Izraelem a Íránem by měl na trh nejvýznamnější dopad, nicméně tento scénář se zdá – i díky americkému odstrašování letadlovými loděmi – prozatím relativně málo pravděpodobný.



V kontextu jednotlivých scénářů stojí za zmínku, že ropný trh je aktuálně deficitní, což jej činí zranitelným vůči výpadkům na straně nabídky. Situace však ani zdaleka není tak vážná jako v říjnu 1973 při podobně překvapivém napadení Izraele – globální ekonomiku nečeká ropné embargo arabských zemí, po kterém se cena ropy ztrojnásobila, a celkově je na trhu relativně dost volné produkční kapacity. I tak jsou za nás rizika vychýlena směrem k dražší ropě a nebudeme překvapeni, pokud v nejbližších týdnech padne hranice 100 USD/barel.



Rostoucí napětí je citelné také na evropském trhu s plynem. Spotový kontrakt za poslední týden zdražil o polovinu nad 50 EUR/MWh a k posunu došlo také u delších forwardových kontraktů. Konflikt na Blízkém východě je rizikem především s ohledem na roli Kataru, na jehož dodávky LNG se Evropa spoléhá ve stále větší míře. Bezprostřední zdražení plynu však odráží zejména poškození podmořského plynovodu spojujícího Finsko a Estonsko, stejně jako přetrvávající hrozbu stávky v australských LNG závodech. A nakonec i příchod chladnějšího počasí může na stále křehký trh s plynem působit negativně, byť zatím rozhodně není důvod k panice. Evropské zásobníky jsou před zimou naplněny téměř ze 100 % a nadále se zprovozňují nové plovoucí LNG terminály. Dobrou zprávou je, že kritická situace z loňského roku by se tedy již opakovat neměla, což však neznamená, že evropský plyn nemůže ještě dále zdražovat.







*** TRHY ***



Koruna

Koruna se drží v pásmu 24,60-24,70 EUR/CZK a během včerejší seance nedokázala profitovat z lepší regionální nálady. Ta odráží výsledek polských voleb, který přinesl vítězství liberálního bloku v čele s Občanskou platformou, načež zlotý posílil o téměř 2 %. Na hlavních trzích se nadále střídají posuny v sentimentu, přičemž aktuální mix silného dolaru a vyšších amerických výnosů budou českou měnu držet pod tlakem i nadále. S nástupem chladnějšího počasí a řadě negativních rizik pak pozorně sledujeme i vývoj na evropském trhu s plynem, na který mohou být středoevropské měny opětovně citlivé.



Eurodolar

Eurodolar se drží stále na relativně nízkých úrovních a to navzdory tomu, že rétorika Fedu je relativně holubičí, resp. již popírá potřebu dalšího zvyšování sazeb.

Vzhledem k tomu, že situace v Izraeli a pásmu Gazy zatím dále neeskaluje, tak by trh mohl věnovat větší pozornost příchozím datům. Konkrétně pak americkým maloobchodním tržbám a průmyslové výrobě (v tomto případě bude zajímavé nakolik se v číslech odrazí automobilová stávka v Detroitu).