Výsledkům Kofoly tentokrát pomohly UGO a LEROS. Zdvojnásobila EBITDA a drží jeí celoroční výhled

Skupina zakončila první čtvrtletí letošního roku s tržbami 1,71 miliardy korun, což je meziroční zlepšení o 14 procent, při EBITDA 149,6 milionu korun s meziročním zlepšením o 95 % a očištěným ziskem 35,1 mil. Kč. Zpřesňuje roční výhled pro EBITDA, resp. navyšuje jeho spodní hranici. Očekává, že skupina zakončí rok v rozmezí 1 150 – 1 250 mil. korun.

K dobrému výsledku v prvním čtvrtletí přispěly podle Kofoly nejen stabilizované ceny energií, vnitřní nákladová disciplína, ale i zvyšující se obliba čerstvých šťáv a zdravých pokrmů UGO a bylinných čajů LEROS. "První čtvrtletí je pro nápojáře z pohledu celkového výsledku roku nejméně významnou částí roku. Skupina vykazuje dlouhodobě stabilní výsledky a také letos se jí, i přes pokles trhu, zatím daří dosahovat plánovaných cílů," uvedla firma.



„S ohledem na důsledky ekonomické krize jsme už při plánování počítali se snížením objemu prodaných litrů našich nealko nápojů jak v ČeskoSlovensku, tak v Adriatiku. Zdražení, ke kterému jsme museli na sklonku roku přistoupit z důvodů zvýšených cen vstupů, nám pomáhá pokrýt sníženou spotřebu. V současné chvíli se tedy jeví jako dostatečné,“ komentuje Martin Pisklák, finanční ředitel skupiny . „K meziročnímu růstu EBITDA na úroveň 218 mil. korun přispívá nejen výborný výsledek Adriatiku, ale i nadále rostoucí divize našeho voňavého a čerstvého sortimentu, tedy společností UGO a LEROS. K dosavadnímu výsledku je ale třeba přistupovat s opatrností. O úspěchu celého roku rozhoduje až hlavní sezóna, a v ní jeden špatný měsíc může smazat veškerý dosavadní růst. Věřím, že jsme na ni ale dobře připraveni.“



Kofola přichystala na letošní léto hned několik produktových novinek. Se značkou Targa Florio vstupuje do tonikové kategorie uvedením dvou toniků se sicilskými ingrediencemi. S inovací přichází také na poli fermentovaných nápojů, kde pod značkou F.H. Prager uvádí Prager‘s Kombuchu. Skupina posiluje i v oblasti funkčních vod – v Adriatiku uvedla nápoj Radenska FunctionALL a v ČeskoSlovensku redesignovaný Semtex Street Water. V kategorii ochucených vod pak na Slovensku přišla s oživením v podobě novinky Rajec Čaj Ledová bylinka.



„Přestože tržbami jsme v ČeskoSlovensku nad loňským rokem, v litrech na loňský rok ztrácíme. A to hlavně v retailu, zejména v segmentu vod. S poklesem poptávky jsme v odhadech počítali, takže proti našemu plánu přeplňujeme jak v tržbách, tak i v litrech,“ popisuje situaci v Česku a na Slovensku Daniel Buryš, generální ředitel. „Ve vztahu k našim předpokladům se aktuálně daří o trochu lépe gastru. Otázkou však je, jak s celým segmentem zahýbou návrhy vlády na změnu DPH, a nakolik výsledná podoba stabilizačního balíčku ovlivní celý nápojářský byznys,“ uzavírá Buryš.



Pozitivním trendem prvního čtvrtletí je podle firmy celkově zvýšený zájem o zdravé nápoje a stravování. Ten potvrzují dceřiné společnosti Kofoly. „UGO dosahuje výsledků nad naše očekávání. Mohou za ně zejména vyšší tržby, ke kterým přispívá nový věrnostní program, ale i produktové novinky. Mezi nejúspěšnější patří UGO Superbowls, ze kterých se zákazníkům dělají 'bowle' za ušima,“ říká s úsměvem Marek Farník, zakladatel a generální ředitel UGO.



LEROSU, který uvedl na trh nové funkční čaje a rozšířil své působení v segmentu bylinné kosmetiky, rostou tržby jak v oblasti e-commerce, tak v tradičních kanálech. „LEROS dnes neprodává pouze čaje – ať už ty funkční nebo medicinální s puncem nejvyšší kvality, které lze koupit jen v lékárnách. Celkově dnes prodáváme přes 250 různých výrobků, mezi kterými nechybí sirupy (jediné na trhu bez konzervantů) a přírodní kosmetika. To je obecně velmi zajímavý segment s vyšší přidanou hodnotou,“ potvrzuje Martin Mateáš, generální ředitel společnosti LEROS.



Z pohledu udržitelnosti si uzavřela kruh v oblasti nakládání s PET materiálem. Od jara začala stáčet minerální vodu Kláštorná Kalcia do lahví ze 100% rPET, vyrobených z obalů, které byly vysbírány prostřednictvím slovenského Zálohového systému. V rPET se nově na trhu objevily vybrané formáty pramenité vody Rajec.



"Vrcholem z pohledu cirkulární ekonomiky nápojářského byznysu je vstup Kofoly do společnosti General Plastic, a. s. sídlící ve slovenském Kolárově. Ta je výrobcem horkoprané PET vločky a PET preforem. Doposud byla jejím jediným majitelem společnost GP Alliance, s.r.o. podnikatele Jána Sabola. Od května se majiteli třetinových podílů staly společnosti Mattoni 1873 a ," konstatuje firma.

Výhled



Vývoj tržeb skupiny za duben a květen naznačuje, že trend poklesu spotřeby (zvláště vod a sirupů) pokračuje. „Přesto se stále držíme našeho cíle EBITDA, resp. navyšujeme jeho spodní hranici. Očekáváme, že skupina zakončí rok v rozmezí 1 150 – 1 250 mil. korun," uzavírá hodnocení Martin Pisklák.



O Skupině Kofola



Skupina je jeden z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů s jedenácti výrobními závody na pěti evropských trzích. Celkově zaměstnává více než 2 000 lidí.



Do produktového portfolia Skupiny v ČeskoSlovensku patří tradiční kolový nápoj s originální recepturou , pramenitá voda Rajec, minerální voda Kláštorná Kalcia, Korunní a Ondrášovka, hroznový nápoj Vinea, řada sirupů Jupí, dětské nápoje Jupík, energetický nápoj Semtex a další tradiční československé značky Chito a Top Topic. V licenci vyrábí a distribuuje Royal Crown Colu. V únoru roku 2013 se stala výhradním distributorem značky Evian pro Českou a Slovenskou republiku a v říjnu 2013 oficiálním distributorem tradiční minerální vody z léčivého zdroje Vincentka pro české maloobchody a gastronomii. Od začátku roku 2015 exkluzivně distribuuje v České republice a na Slovensku produkty společnosti Rauch.

Do Skupiny patří i síť UGO, která v ČeskoSlovensku provozuje Freshbary a Salaterie, dále pak LEROS, tradiční český výrobce směsí z léčivých rostlin. Součástí portfolia LEROSU je i špičková káva Café Reserva a prémiové cejlonské čaje Dilmah. Pod křídly tohoto voňavého pilíře uvedla na trh i novou vlastní značku italské kávy Trepallini.

V roce 2015 se členem Skupiny stala slovinská společnost RADENSKA. Portfolio tradičních značek minerálních vod Radenska, ovocných nápojů Ora a Oaza bylo od roku 2016 doplněno o oblíbené chorvatské značky nápojů Nara, Inka a Voćko. Společnost RADENSKA je výrobcem a distributorem nápojů , Mirinda a 7Up pro slovinský, a od 2016 i chorvatský trh. V roce 2016 Skupina koupila chorvatského výrobce minerálních vod Studenac.