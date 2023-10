Rozbřesk: Americký HDP ve třetím čtvrtletí s excelentním růstem, konec roku bude jiný

Existuje několik fundamentálních důvodů, proč jsou reálné úrokové sazby v USA aktuálně tak vysoko, a jedním z nich je nepochybně velmi silný hospodářský růst. O tom, že tomu tak opravdu je, bychom se měli přesvědčit zítra odpoledne, kdy bude zveřejněn první bleskový odhad růstu HDP za třetí kvartál tohoto roku. Ať se již podíváme na tržní konsensus či nowcasty, které máme k dispozici (viz náš Stopař), tak vše nasvědčuje tomu, že růst by se mohl pohybovat někde nad 4 % či dokonce nad 5 % (mezikvartálně anualizovaně).



Jak k tomu došlo, že se americké ekonomice minulý kvartál tak dařilo? Předně utažený trh práce a nadměrné (post-covidové) úspory stále umožňují americkým domácnostem svižně utrácet. K tomu se navíc přidal i fenomén Barbenheimer, kdy dva úspěšné filmy nahnaly v létě lidi do kin, přičemž s tím se svezly i ostatní služby. Nicméně dařilo se i ostatním složkám poptávky, když tentokrát po delší době přispěly k růstu i rezidenční investice. Rovněž výsledky zahraničního obchodu nebyly špatné. A tak vlastně jedinou položkou, která by růst (ze strany poptávky) mohla srazit, zůstávají nevypočitatelné zásoby.



Samozřejmě, že stále platí to, že HDP je sice nejvíce vypovídajícím ukazatelem pokud jde o to zjistit, v jaké formě se nachází konjunktura, avšak jeho informační síla je oslabena tím, že jde o kvartální číslo zveřejňované s nemalým zpožděním. Jinak řečeno ve čtvrtek zveřejněný údaj o HDP bude tak trochu přece jenom zastaralý. Čímž se dostáváme k tomu, jak se může americké ekonomice dařit ve čtvrtém čtvrtletí. Zde může být situace již podstatně méně příznivá, byť by nemělo jít o žádnou katastrofu. Kromě výrazně vyšších (delších) úrokových sazeb se bude muset ekonomika vypořádat s několika momenty, které mohou mít negativní dopad pro růst. Za všechny zmiňme: obnovené splácení studentských půjček, stávku automobilek v Detroitu a uzávěrku vybraných úřadů federální vlády, jež velmi reálně hrozí od poloviny listopadu.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna zatvrzele drží úroveň 24,60 EUR/CZK a během včerejšího obchodování ji výrazněji nerozhodilo ani nad očekávání razantní snížení sazeb v podání maďarské centrální banky. Zdá se, že po polských parlamentních volbách se nálada na středoevropských měnách přece jen stabilizovala. Daleko intenzivněji je nyní česká měna vystavena posunu sentimentu na hlavních trzích - především vývoji na americkém bondovém trhu, který hrál včera koruně do karet.



Eurodolar

Eurodolar neudržel svoje zisky, přičemž korekci způsobila opět mizerná podnikatelská nálada v eurozóně. Kompozitní index PMI se v říjnu propadl ještě hlouběji pod hladinu 50 bodů, což naznačuje negativní růst i v posledním čtvrtletí roku. Uvidíme, jak dnes dopoledne dopadne zveřejnění podnikatelských nálad v Německu reprezentované indexem Ifo (německý PMI byl včera o něco lepší, než se čekalo).



Regionální Forex

Maďarská centrální banka včera lehce překvapila, když snížila oficiální úrokové sazby o 75 bazických bodů. Fakt, že se hlavní úroková sazba ocitla po včerejšku na úrovni 12,25 % a nikoliv na úrovni 12,50 % překvapil i forint, který v reakci na rozhodnutí MNB oslabil. Šlo však o relativně opatrné ztráty, které byly mírné i proto, že MMB ve svém rozhodnutí k sazbám uvedla, že globální inflační rizika a investiční sentiment vyžaduje opatrný přístup v měnové politice. Pro listopadové zasedání MNB tedy počítejme se snížením sazeb o 25 či maximálně o 50 bazických bodů.



Akcie

Úterní obchodování na zámořských trzích bylo ve znamení solidních změn oproti pondělnímu závěru. Technologický index Nasdaq Composite přidal 0,9 % a rozhodně mu pomohlo uklidnění v obchodování s technologickými giganty, kdy akcie z polovodičového sektoru udržely zelenou vlnu (NVDA +1,60 %, AMD +1,66 %, GOOGL +1,69 %). Průmyslovému indexu napomohl k růstu o 0,6 % telekomunikační hráč Verizon, který posílil o více jak 9 %. Akcie AT&T přidaly takřka 4 %. Severoamerický výrobce automobilů z města Detroit General Motors včera představil výborné výsledky za předešlé čtvrtletí, ovšem reálná hrozba stávky a výrazné navýšení mezd zaměstnanců stály za více jak 2% propadem. Čistý zisk na akcii byl o takřka 24 % vyšší než očekávání analytiků, a to vše při tržbách 44,13 mld. USD.