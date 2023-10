Stellantis se údajně chystá koupit podíl v čínském výrobci elektromobilů

Mezinárodní automobilová skupina Stellantis se blíží k dohodě o koupi zhruba pětinového podílu v čínském výrobci elektromobilů Zhejiang Leapmotor Technologies. Informovala o tom dnes agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Stellantis se tak snaží posílit svou pozici v Číně, která je největším automobilovým trhem na světě.





Firmy podle zdrojů dokončují poslední podrobnosti dohody, kterou by mohly oznámit již v příštích dnech. Akcie společnosti Leapmotor od začátku roku posílily o zhruba 22 procent a tržní hodnota podniku se nyní pohybuje v blízkosti 5,4 miliardy dolarů (126 miliard Kč). Hodnota pětinového podílu by tak činila více než miliardu dolarů, píše Bloomberg.



Automobilky Stellantis a Leapmotor podle zdrojů jednají rovněž o založení společného podniku. Partnerství by podle jednoho ze zdrojů skupině Stellantis umožnilo vyrábět a prodávat některé modely společnosti Leapmotor mimo Čínu a poskytlo jí přístup k součástkám a některým technologiím této čínské firmy.



Skupina Stellantis vznikla začátkem roku 2021 spojením italsko-americké automobilky Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a francouzského konkurenta PSA. Fúze svedla dohromady značky francouzské skupiny Peugeot, Citroën, Opel a DS se značkami Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge, Maserati, Alfa Romeo či Ram.