Akcie mají dál problém s měnovou politikou. Dnešní ECB i HDP jsou riziko

Dnes odpoledne nás čekají důležité makroekonomické události. První z nich je zasedání ECB. To podle nás nevyústí v další zvýšení úrokových sazeb, ale pravděpodobné je ujištění, že obrat politiky zatím není na horizontu a že utažené podmínky zůstanou v platnosti po delší dobu. Banka to učiní mimo jiné tím, že bude dál držet ve hře případné zvýšení. S ním sice málokdo počítá, ale nejistota by měla trhu aspoň bránit v sázkách na obrat.

Druhým důležitým bodem programu je americké HDP za 3Q. Vzhledem k průběžným měsíčním indikacím se dá čekat velmi vysoké číslo. Konsensus je na 4,5 pct, přičemž velkým příspěvkem by měla být soukromá spotřeba. Ačkoli další kvartál bude těžko takto silný, vysoké číslo za 3Q by jen upevnilo očekávání, že vysoké sazby Fedu s námi nějakou dobu zůstanou. Přestřelení dat směrem vzhůru by pak vrátilo do hry ještě jedno zvýšení sazeb v následujících měsících, se kterým nyní trh počítá asi ze 40 procent.

Je evidentní, že měnová politika dál trhy tíží. Vidět to můžeme na výnosech dluhopisů, které se včera a dnes zrána posunuly opět nahoru. Ostře sledovaný americký 10Y výnos však u 5 procent zatím naráží na odpor, což vidíme i dnes, kdy před dosažením této hranice došlo k obratu.

Akcie jsou každopádně z výnosů pořád hodně nervózní a jen občas je dokáží vytěsnit, když se objeví intenzivnější téma. Je znát, že chování investorů se hodně změnilo oproti prvnímu pololetí. S velkým zpožděním se vysoké výnosy stávají problém pro valuace a vidíme tendenci je korigovat. V praxi je možné se podívat třeba na reakce trhu na firemní výsledky. Například Meta dodala solidní sadu čísel, za což byla "odměněna" propadem ceny akcií. O přemrštěné reakci trhu na čísla Alphabetu jsme psali včera. Další z velkých vah je na programu i dnes - po zavření trhu reportuje .

Včerejší americká obchodní seance se v průběhu zvrhla v solidní výprodej, načež poklesem dnes navazuje také Evropa. K výkonnostně nejhorším patří DAX , který je dole o 1,3 pct. A silně červené futures naznačují, že by do otevření Wall Street musela přijít silná vzpruha, aby Ameriku nečekal další negativní den.

Dolar se dostal do hledáčku investorů už v předchozích dnech a své zisky vůči euru dál navyšuje, když se obchoduje na 1,0545. Stoupá cena zlata, zatímco ropa se po včerejším růstu konsoliduje. Tlak na korunu tentokrát vyvolává zejména situace na hlavních trzích a proti euru se domácí měna obchoduje na 24,74.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:14 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7328 0.1139 24.7478 24.6926 CZK/USD 23.4645 0.3893 23.4750 23.3690 HUF/EUR 383.6050 -0.3647 386.0925 383.2246 PLN/EUR 4.4680 -0.1990 4.4845 4.4654

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7147 -0.2485 7.7341 7.7063 JPY/EUR 158.5125 -0.0980 158.8700 158.4940 JPY/USD 150.3815 0.1612 150.7780 150.3310

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8727 0.0201 0.8731 0.8719 CHF/EUR 0.9482 0.0380 0.9496 0.9466 NOK/EUR 11.8278 -0.0165 11.8705 11.8168 SEK/EUR 11.7943 0.0664 11.8133 11.7765 USD/EUR 1.0541 -0.2588 1.0552 1.0533

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5848 -0.0317 1.5949 1.5840 CAD/USD 1.3795 0.0043 1.3820 1.3793