Růstu akcií se postavil do cesty Alphabet, korunu oslabuje holubičí komentář

Americkým akciím se včera velmi slušně dařilo, když si Nasdaq připsal necelé procento. Důležitou vzpruhou byly firemní výsledky zveřejňované už během dne. Právě výsledky ale také způsobily, že dnešní start už tak nadšený nebyl. Evropské akciové indexy ztrácejí několik desetin procenta a dolů by podle futures měla po otevření zamířit také Wall Street.

Spousta firem zveřejňuje svá čísla po závěru trhu a pravidlem je to i pro velké techy. Včera to byl , který očekávání dokázal naplnit, a Alphabet, který nikoli. Slabý zisk cloudové divize stáhl akcii výrazně dolů a zhoršil sentiment na trzích.

Nová data se do dění dnes moc nezapojí; mírně lepší německý index Ifo nenachází velkou odezvu a v dalších datech nevidíme velký potenciál. V hledáčku zůstává konflikt na Blízkém východě, ale také Čína. Tamní akcie přece jen zareagovaly na poslední zprávy naznačující nový fiskální stimul. Reakce to však není velká, když na druhé straně na sentiment doléhá faktický krach developera Country Garden. A přestávku si nevezmou ani firemní výsledky - dnes nejvíce pozornosti upoutá Meta, a to opět až po závěru.

Soustředění na firemní čísla umožňuje uklidnění dluhopisového trhu. Výnosy dnes sice mají tendenci růst, ale jde vesměs o menší pohyby. Mezitím dolar nabírá další zisky na páru s eurem, kde se obchoduje na 1,0570.

Koruně dopoledne neprospívá holubičí komentář z ČNB. Domácí měna slábne k euru na 24,68. Jan Kubíček vidí fundamentální důvody pro poslední oslabení koruny a údajně na jednání začátkem listopadu ještě zváží, jestli bude hlasovat pro pokles, či stabilitu úrokových sazeb. Na rozdíl od některých svých kolegů pak vidí tržní sázky na budoucí pokles sazeb sice jako ambiciózní, ale nikoli nemožné.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:39 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6808 0.2863 24.6908 24.6016 CZK/USD 23.3465 0.4950 23.3575 23.2010 HUF/EUR 385.8482 0.7109 385.9300 382.7482 PLN/EUR 4.4791 0.3299 4.4854 4.4611

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7353 -0.1178 7.7540 7.7301 JPY/EUR 158.4720 -0.1836 158.9652 158.4077 JPY/USD 149.9225 0.0364 149.9290 149.8210

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8723 0.1550 0.8726 0.8704 CHF/EUR 0.9470 0.1057 0.9478 0.9456 NOK/EUR 11.8439 0.1154 11.8585 11.8109 SEK/EUR 11.8024 0.1600 11.8228 11.7664 USD/EUR 1.0572 -0.2006 1.0607 1.0567

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5765 0.2049 1.5775 1.5625 CAD/USD 1.3772 0.2322 1.3775 1.3731