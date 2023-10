Tomáš Vlk: Ekonomika USA se mocně odrazila vzhůru, ale strach z Fedu nestoupá

Od americké ekonomiky se za třetí kvartál čekal velmi dobrý výsledek. Skutečnost je na první pohled ještě lepší, když HDP rostl podle prvních odhadů o 4,9 namísto odhadovaných 4,5 procenta (mezikvartální anualizované údaje). Při pohledu do struktury ale nejsou čísla tak "nebezpečně dobrá", aby vyvolala nové obavy z Fedu a dostala finanční trhy pod další silný tlak.

Soukromá spotřeba dopadla podle očekávání, když vykázala 4procentní nárůst. Často skloňovaný efekt popkulturních akcí typu filmu Barbie se sice asi projevil, ale velmi dobrá byla i poptávka po zboží, a to běžné i cyklické spotřeby. Ochlazení pak sledujeme u investic do fixního kapitálu. Tuto položku táhly nahoru investice do bydlení, když nákupy nových domů rostou bez ohledu na extrémně vysoké sazby hypoték. Firemní nákupy vybavení ale spadly.



Mírně negativně k HDP přispěl zahraniční obchod, když došlo k oživení jak vývozu, tak i dovozu. Naopak hodně dál pomáhá vláda svými výdaji, které rostly o 4,6 pct a přidaly k HDP 0,8 procentního bodu. Ještě větší příspěvek pak přišel ze strany doplňování skladů, respektive navyšování zásob, a to 1,3 proc. bodu. Tato položka, která vyhlazuje nesoulad mezi poptávkou a nabídkou, je tradičním náhodným prvkem, ale po koronakrizi je ještě volatilnější a dokáže čísla o HDP slušně rozhodit.

A dnes jsou to právě hlavně zásoby, díky kterým mezi investory neroste strach, že Fed přistoupí k ještě jednomu zvýšení úrokových sazeb. Naopak to v první reakci vypadá na určité zklidnění. Možná působí i to, že 4Q pravděpodobně přinese podstatné zpomalení ekonomiky, už díky srovnávací základně.

Ve stejný čas jako HDP vyšla tradiční statistika žádostí o dávky v nezaměstnanosti. Tentokrát došlo k mírnému navýšení počtu nových žádostí na 210 tis., což ale zatím nic neřeší. Trh práce zůstává podle dat stále hodně napjatý.

A zveřejněny byly také zářijové objednávky zboží dlouhodobé spotřeby. Díky objednávkám civilních letadel vykázaly vysoký růst o 4,7 procenta, ale bez této silně volatilní položky zbývá růst o 0,5 pct, stejně jako před měsícem. Stagnující očištěné objednávky kapitálového zboží jsou potom v souladu s chabou investiční činností, kterou doložil i výše zmíněný report o HDP.