Bezvavlasy po rekordním čtvrtletí míří k rekordnímu roku. V Česku eshop roste o pětinu na klesajícím e-commerce trhu

Druhý největší prodejce vlasové kosmetiky u nás Bezvavlasy a.s. hlásí za první tři čtvrtletí letošního roku rekordní růst tržeb na 495 milionů korun. Jedná se o meziroční nárůst o téměř 44 procent. Provozní zisk EBITDA vzrostl meziročně o 48 procent na téměř 33 milionů korun. Zisk před zdaněním vzrostl meziročně o 66 % na 34 milionů korun.

Společnost Bezvavlasy a.s. za první tři čtvrtletí letošního roku zaznamenala meziroční nárůst tržeb o 43,9 % na 494.711 tis. CZK. Provozní zisk EBITDA za první pololetí dosáhl 32.582 tis. CZK a vzrostl tak meziročně o 47,5 %. Zisk před zdaněním vzrostl meziročně o 65,5 % na 33.849 tis. CZK.

Samotný e-shop v Česku za třetí čtvrtletí zaznamenal meziroční nárůst tržeb o +21 %, a to v porovnání s celým českým e-commerce trhem, který poklesl dle dat Heureka za stejné období o -11 %.

V letošním roce očekává společnost Bezvavlasy a.s. růst tržeb na celkových 700–732 milionů korun (+37 %) a provozní zisk EBITDA 52–66 milionů korun (+53 %).

Stejnojmenný e-shop bezvavlasy.cz, který firma Bezvavlasy a.s. provozuje, je na trhu již od roku 2009. Ze skromných startupových začátků se společnost vytáhla z lokálního na mezinárodního hráče. Kromě Česka firma operuje i na Slovensku a v Maďarsku.

V roce 2022 firma dosáhla na růst tržeb 14 % na 512 milionů korun při provozním zisku EBITDA 34,1 milionu korun (při EBITDA margin 6,7 %). Do 5 let by chtěla společnost operovat na více než 10 evropských trzích a dlouhodobě dosáhnout na tržby až 3 miliardy korun.

I za tímto účelem společnost letos otevírá nové celoevropské distribuční centrum v Boru u Tachova. Firma také nedávno představila nový brand Bezvado, pod kterým začnou fungovat její zahraniční e-shopy v Maďarsku, a nově též v Chorvatsku a Rumunsku v první fázi celoevropské expanze.