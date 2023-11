Společnost WeWork požádala v USA o ochranu před věřiteli

Poskytovatel sdílených kanceláří WeWork požádal ve Spojených státech o bankrotovou ochranu. Firmě, jejíž raketový vzestup a pád změnily globální podobu odvětví pronájmu kanceláří, se nevyplatily sázky na to, že společnosti budou více využívat její sdílené kancelářské prostory, uvedla agentura Reuters. Pobočky firmy mimo USA a Kanadu nejsou řízením dotčené.



Mluvčí WeWork uvedl, že majitelé zhruba 92 procent dluhu firmy souhlasili v rámci dohody o podpoře restrukturalizace s přeměnou svého zajištěného dluhu na vlastní kapitál. Firmě se tím podařilo snížit dluh o tři miliardy USD. WeWork očekává, že bude mít finanční likviditu, aby mohl normálně pokračovat v činnosti. Podobný krok jako v USA hodlá učinit také v Kanadě.



Ke konci června měla WeWork k dispozici kancelářské prostory na 777 místech po celém světě. Japonská technologická skupina SoftBank vlastní ve WeWork zhruba 60 procent. SoftBank věří, že dohoda o podpoře restrukturalizace je vhodným opatřením pro reorganizaci firmy.



WeWork se před několika lety stala odstrašujícím příkladem divoce nadhodnocených amerických start-upů. S pověstí jednoho z nejhodnotnějších start-upů chtěla společnost v roce 2019 vstoupit na burzu s odhadovanou hodnotou 47 miliard USD (1,1 bilionu Kč). Místo triumfu ale přišel propadák. Hlubší vhled do podnikání před primární veřejnou nabídku (IPO) způsobil, že se velcí investoři ztrátové společnosti vyhnuli a nabídka byla nakonec zrušena. Firmu pak tvrdě zasáhla pandemie, protože covidová opatření lidi přiměla pracovat z domova, místo sdílených prostor podniku jako do té doby. V roce 2021 se WeWork dostala na burzu, ale jen díky spojení s firmou specializovanou na akvizice, takzvanou SPAC. Od počátku letošního roku akcie firmy klesly o zhruba 98,5 procenta.



Firmě se také stále nedaří dostat do zisku, protože platí vysoké částky za pronájem prostor, její firemní klientela ale převážně omezuje nebo ruší pronájmy kvůli trendu práce z domova. Mnoho jejích zákazníků tvořily začínající a menší podniky, které omezily své výdaje kvůli vysoké inflaci a zhoršení ekonomických vyhlídek. Ve druhém čtvrtletí, kdy naposledy oznámila finanční výsledky, spotřebovaly platby za prostory 74 procent jejích tržeb. Problémy WeWork zhoršila i konkurence ze strany jejích vlastních pronajímatelů. Společnosti zaměřené na pronájem komerčních nemovitostí tradičně uzavíraly pouze dlouhodobé nájemní smlouvy, nově ale začaly nabízet i krátkodobé a flexibilní pronájmy, aby se vyrovnaly s poklesem zájmu o kancelářské prostory.



V žádosti ke konkurznímu soudu firma uvedla, že ke konci června její aktiva činila 15,06 miliardy USD. Závazky pak 18,66 miliardy USD.