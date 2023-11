Čínský prodejce módy Shein připravuje podle zdrojů nabídku akcií v USA

Čínský prodejce módního oblečení Shein připravuje primární nabídku akcií ve Spojených státech a doufá, že ho nabídka ocení až na 90 miliard USD (2,1 bilionu Kč). Tato částka výrazně převyšuje současné ocenění tohoto giganta zaměřeného na tzv. rychlou módu investory, uvedla agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje. Načasování vstupu na trh je však zatím nejisté kvůli současné nestabilitě na trzích.



V rámci soukromých investic byla firma letos v květnu oceněna podle zdrojů na necelých 66 miliard USD. Při neveřejných obchodech se ocenění firmy pohybuje mezi 50 a 60 miliardami USD. I když toto ocenění v rámci soukromých obchodů nemusí odrážet skutečné ocenění společnosti, rozdíl ukazuje na obavy investorů z problémů firmy, od sílící konkurence až po obvinění z krádeží autorských práv a možného využívaní nucené práce. To by mohlo zkomplikovat ambice firmy i při vstupu na burzu.



Firma Shein byla loni třetím nejhodnotnějším start-upem na světě, když při získávání financí byla oceněna až na 100 miliard USD. Toto ocenění však od té doby kleslo, stejně jako u dalších start-upů a technologických firem, protože investoři se v souvislosti s nejitým ekonomickým výhledem a vyššími úrokovými sazbami začali chovat obezřetně k rizikovým aktivům.



Firma Shein byla založena v Číně v roce 2008. Využívá analýzu dat k předvídání poptávky zákazníků a výrobě oděvů v malých sériích. Tím efektivně řídí náklady a zásoby. Přestože získala uznání za své inovace při obchodování s malým objemem zboží, má problémy. Čelí soudním sporům kvůli porušení autorských práv a kontrole od ochránců životního prostředí. Bojuje také s rostoucí konkurencí od platforem jako Temu. Firma nedávno přesunula své sídlo do Singapuru ve snaze distancovat se od země svého původu, při výrobě oděvů dodávaných do USA se však stále spoléhá převážně na dodavatele z jihu Číny, i když plánuje nalézt dodavatele i v jiných zemích.



Shein se stala průkopníkem ultrarychlé módy. Nové a stylové kousky, jako jsou trička a plavky, prodává za dva dolary za kus. Prodej přímo spotřebitelům spustila v USA v době pandemie nemoci covid-19 a rychle se stala jednou z nejstahovanějších nákupních aplikací v zemi zaměřených na dospívající a mladé ženy.



Firma očekává v letošním roce čistý zisk 2,5 miliardy USD. V roce 2019 podle tehdejší prezentace pro investory činil zhruba 137 milionů USD.



Shein se také snaží rozšířit nabídku mimo oblečení a doplňky. V srpnu koupila přibližně třetinový podíl ve Sparc Group, která prostřednictvím společného podniku vlastní maloobchodní řetězec Forever 21. V rámci této transakce jsou nyní výrobky Forever 21 k dispozici zákazníkům Shein na internetu. V říjnu Shein koupila od společnosti Frasers Group britskou značku Missguided.