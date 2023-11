Harvey: Fed přestřelil, inflace u 2 %

Fed už výrazně přestřelil v utahování své monetární politiky, inflace se reálně pohybuje u 2 %, tedy u cíle americké centrální banky. Pro CNBC to uvedl Campbell Harvey z Duke University a vysvětloval, o co tento svůj pohled opírá.



Ekonom připomněl, že do výpočtů inflace se v USA výrazně promítají odhady růstu cen v oblasti bydlení. Ty ovšem podle profesora v praxi neodráží aktuální vývoj, ale „to, co se stalo v minulém roce.“ Inflace v této oblasti se podle oficiálních čísel nachází na 7 %, ale ekonom Harvey míní, že ve skutečnosti je v této době už výrazně nižší a celková inflace je tak uměle tažena nahoru.



Oficiální čísla samozřejmě ovlivňují nastavení monetární politiky, podle ekonoma ale kvůli popsanému efektu nyní dochází k tomu, že tato politika je nastavena špatně. Konkrétně je příliš utažená, protože skutečná inflace je nižší. Veškeré úvahy o tom, že k dosažení inflačního cíle vede ještě dlouhá cesta, se tedy také mýlí, „není to pravdivý příběh.“ Podle této logiky by i recese vyvolaná vysokými sazbami byla zbytečná.



Ekonom také odpovídal na dotaz týkající se vývoje výnosové křivky a její schopnosti signalizovat recesi v případě, že se dostane do inverze. Tedy do stavu, kdy výnosy dlouhodobějších dluhopisů klesnou pod výnosy krátkodobých obligací. Podle některých názorů jde o signál nastávající recese a pokud se nyní výnosová křivka dostává z inverze, je v tomto duchu interpretována jako známka klesající pravděpodobnosti recese. Ekonom to nicméně vidí jinak.



Harvey uvedl, že podle historie je nástup recese indikován právě tím, že se výnosová křivka dostává z inverze a výnosy dlouhodobějších dluhopisů se opět dostávají nad výnosy dluhopisů krátkodobých. Současný růst sazeb křivku skutečně narovnává a její reinverze by podle ekonoma byla opět indikátorem nastávající recese. Na ochlazení ekonomiky pak podle něj ukazuje i vývoj úspor, které opět klesly na nízké úrovně. To se už projevuje v oblastech, jako je kvalita spotřebitelských úvěrů.



Ekonom vnímá i slabost v bankovním systému. Na tu mají podle něj ukazovat velmi nízké spready mezi sazbami Fedu a tím, jaké úročení nabízí střadatelům banky. Ty přitom čelí odlivu kapitálu směrem k peněžním fondům, což se podle Harveyho v příštím roce projeví na úvěrové nabídce.





Zdroj: CNBC