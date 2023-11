Ekonomika Německa podle expertní rady poroste příští rok pomaleji, než čeká vláda

Hrubý domácí produkt (HDP) Německa letos klesne o 0,4 procenta, zatímco v příštím roce vykáže růst o 0,7 procenta. V dnes zveřejněné prognóze, která je pro nadcházející rok pesimističtější než odhad spolkové vlády, to uvedla expertní komise známá jako rada moudrých. Komise, která je poradním orgánem vlády, na letošní rok počítá s inflací 6,1 procenta, v roce příštím pak s jejím zmírněním na 2,6 procenta.



Hospodářský posudek rady moudrých se ve výhledu výkonu ekonomiky v letošním roce shoduje s vládní analýzou, pro nadcházející rok se ale výrazně liší. Zatímco vláda Olafa Scholze očekává růst HDP o 1,3 procenta, komise předpokládá růst o 0,6 procentního bodu nižší.



Pětičlenná komise v posudku uvádí, že Německo se musí vypořádat se složitou hospodářskou situací ve světě, mimo jiné se zhoršeným výkonem čínské ekonomiky a s omezeným růstem eurozóny.



"Aktuální vývoj není překvapující vzhledem k prudkému růstu cen energií v loňském roce a vzhledem k vysokému podílu energeticky náročných průmyslových odvětví na hrubém domácím produktu Německa," uvedla komise. Zároveň poznamenala, že i bez současných konjunkturních problémů jsou ve středně i dlouhodobém výhledu jasně patrné překážky hospodářského růstu pro nadcházející desetiletí.



Jednou z těchto překážek je demografický vývoj, kdy populace stárne a kdy se podíl ekonomicky aktivních obyvatel ve věku 20 až 64 let neustále snižuje. Nedostatek pracovníků chce Německo řešit intenzivní automatizací a digitalizací a také získáváním kvalifikovaných sil v zahraničí. Podle německého výzkumného hospodářského institutu DIW Econ by Německo potřebovalo k udržení rozvoje každoročně na 400.000 nových pracovníků.



Komise uvedla, že vedle stárnutí populace čelí Německo i zastarávání své hospodářské základny a potížím s udržením růstu produktivity.



Komise rovněž zmínila, že na německém hospodářství zanechala hluboké stopy pandemie nemoci covid-19. "Německá ekonomika se nyní nachází takřka na stejné úrovni jako na začátku koronavirové pandemie před téměř čtyřmi lety," uvedli odborníci. Poznamenali však, že i přes tyto problémy prošlo Německo pandemickou dobou ve srovnání s jinými zeměmi dobře.