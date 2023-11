P Lee: Trh začíná reagovat lépe na zisky, dobrý čas na vstup do FAANG

Základní teze týkající se akcií ze skupiny FAANG je stále stejná a nyní může být ta pravá doba, kdy tyto tituly kupovat. Celý trh je pak asi 10 % pod svým předchozím vrcholem a ceny tak odrážejí hodně špatných zpráv. Pro CNBC to uvedl Tom Lee ze společnosti Fundstrat Global Advisors.



Investor hovořil o tom, že valuační násobky sedmi nejoblíbenějších titulů na americkém trhu se mohou nacházet stále relativně vysoko. Nicméně vývoj ziskovosti by měl valuace snižovat a i z tohoto pohledu jsou tyto akcie ve zhruba ročním výhledu zajímavé. Lee má také podle svých slov kontrariánský pohled na aktuální vývoj zisků. Zmínil například, že akcie firem, které předčí očekávání, si nyní vedou lépe než podobné akcie v prvním a druhém čtvrtletí.



Investor se tedy domnívá, že trh začíná na vykazovaná čísla „reagovat lépe“. K tomu ale dodal, že to se týká „493“, tedy akcií mimo sedmičku nejpopulárnějších titulů. Ta mohla svými posledními čísly zklamat, „ale zbytek trhu je ok.“ K tomu investor míní, že vývoj PMI ukazuje na zlepšování ziskovosti amerických obchodovaných společností. Není ale možné, že silnější PMI a další data z ekonomiky jen přimějí Fed k tomu, aby se více klonil k dalšímu utažení své monetární politiky?



Lee na uvedenou otázku odpověděl, že na trhu se skutečně objevuje názor, že americké centrální bance dochází trpělivost. On sám ale míní, že Fed je citlivý zejména na vývoj na trhu práce. Právě ten by tak měl určovat, jaký bude další postup centrální banky – pokud z něj budou přicházet slabší čísla, může Fed tíhnout k větší umírněnosti ohledně případného zvedání sazeb. Ohledně listopadového zasedání FOMC pak Lee uvedl, že podle něj bude nyní centrální banka stále „trpělivá“. I proto, že růst výnosů dlouhodobých dluhopisů sám o sobě působí utahování finančních podmínek.



Investor hovořil o „jemné rovnováze“, která by znamenala vyhnutí se tvrdému přistání. Tato rovnováha by na jednu stranu znamenala ochlazující trh práce, na stranu druhou ale pokračující silnou spotřebu. Trhy by podle experta mohly na slabší data z trhu práce reagovat negativně s předpokladem, že to znamená slabší spotřebu, a tudíž větší pravděpodobnost recese. Lee se ale domnívá, že by to mohla být přehnaná reakce.



Zdroj: CNBC