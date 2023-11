Perly týdne: Umělá inteligence a bublina v Hollywoodu

predikuje pokračující dezinflaci v USA a pokračující obrat na dolaru. CNBC poukazuje na konec stávky v Hollywoodu, kterou se silně prolínalo i téma umělé inteligence. WSJ si všímá toho, že v USA „mizí vzrušení z obchodování s akciemi“.



Umělá inteligence a Hollywood: Stávka v Hollywoodu trvala 118 dní, podle CNBC bylo nyní mezi vedení filmových studií, herci a scénáristy dosaženo dohody, která umožňuje opětovný začátek filmování. Matt Belloni na CNBC řekl, že klíčový bod dohody se týká umělé inteligence a „ochrany před ní“. Mimo jiné je tak definováno, „které záběry mohou být používány pro vytváření umělých postav.“ Studia totiž původně chtěla používat záběry skutečných herců pro vytváření následných postav. Herci se proti tomu stavěli a požadovali, aby v takovém případě byly kompenzováni.



Dohoda se také týká odměn herců a scénáristů u pořadů a filmů, které se vysílají streamovacími platformami. K tomu expert uvedl, že ještě před stávkou docházelo v Hollywoodu k prasknutí produkční bubliny, která byla nafukována během předchozích zhruba deseti let. Tehdy prudce rostl objem produkce a následná korekce byla jedním z důvodů, proč došlo ke stávce. Nyní je přitom pravděpodobné, že dohoda zvýší náklady na produkci, a tudíž může přispět k dalšímu snižování objemu tvorby.



Herci a scénáristé se podle Belloniho domnívají, že ochrana před umělou inteligencí a dosažená dohoda jim „bude přinášet dividendy po mnoho budoucích let“. Expert k tomu řekl, že „to se teprve uvidí, je to ale jejich názor.“ Už nyní je přitom znát menší objem tvorby na tom, kolik filmů přichází do kin a kolik nových seriálů je nabízeno.





Silná dezinflace: Na Bloombergu si všímají nové analýzy od , podle které v americké ekonomice probíhá a nadále bude probíhat dezinflace. Inflace by se měla příští rok dostat na 2 – 2,5 %, pravděpodobnost recese je nízká a centrální banky by měly být více ochotny snížit sazby v případě, že tempo růstu zkolabovalo. K tématu se vyjádřil Mohamed El-Erian, podle kterého přijde silná dezinflace na úrovni celkové inflace. Nicméně tu nevidí na úrovni inflace jádrové, která se bude podle něj spíše držet u 3 %.



El-Erian zmínil, že na inflaci bude globálně působit řada faktorů včetně větší fragmentizace výrobních řetězců či energetické transformace. Podle ekonoma bude jejich vliv celkově působit inflačně a „jen tak nepoleví“. Právě proto by mělo být pravděpodobnější, že jádrová inflace se nebude přibližovat 2 %, jak tvrdí , ale spíše 3 %. Centrální banky pak „budou dále slibovat, že inflace klesne ke 2 %, ale ona se bude držet u 3 % a všichni zjistíme, že se tam stabilizovala.“



Graf ukazuje vývoj odhadované pravděpodobnosti recese v následujících 12 měsících podle konsenzu a podle ekonomů . Ti ji nyní vidí na 15 %, zatímco konsenzus na více než 50 %:





Zdroj: X





Dolar za vrcholem: Ekonomové GS se věnují i dalšímu vývoji eura a dolaru. Jak ukazuje následující obrázek, podle jejich predikcí se dolar už dostal za svůj lokální vrchol a k euru by měl oslabovat. Za rok by se tak za jedno euro mělo platit 1,12 dolaru:





Zdroj: X







Drobní investoři si dávají pauzu: Podle CNBC vykázala americká platforma Robinhood meziměsíčně 16% pokles aktivních uživatelů. Gunjan Banerji z WSJ k tomu uvedla, že tato platforma je nejvíce poznamenána třeba tím, jak opadl zájem o takzvané meme akcie. Podobný vývoj ale zaznamenávají i ostatní a „lidé už tolik neobchodují“. Přišla tak změna od předchozích let, kdy se řada lidí vrhla na investování a podle expertky „již zmizelo vzrušení z obchodování s akciemi“. Místo toho je nyní zajímavější nákup dluhopisových fondů a podobných instrumentů.



Robinhood se podle expertky snaží stát se finančním supermarketem, ale zatím se mu to moc nedaří. Stále je hodně závislý na tradingu s akciemi, opcemi a kryptoměnami, Banerji ale míní, že řada traderů už pochopila, že vydělávat peníze tímto způsobem je těžké. Na CNBC k tomu dodali, že v určitém smyslu může současný vývoj připomínat dění po prasknutí internetové bubliny, kdy řada lidí také přestala obchodovat, „protože už to nebyla taková zábava.“